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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غير تقليدية ورخيصة.. 3 طرق غير متوقعة لعلاج الصداع

الصداع
الصداع

يعد الصداع من أكثر المشكلات الصحية شيوعا في العالم ويسبب آلاما قوية

نعرض لكم ٣ طرق طبيعية رخيصة وغير تقليدية لعلاج الصداع وفقا لما جاء في موقع ويب مد

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ممارسة الاسترخاء
سواء أكان ذلك تمارين التمدد أو اليوغا أو التأمل أو استرخاء العضلات التدريجي، فإن تعلم كيفية الاسترخاء عندما تكون في منتصف الصداع يمكن أن يساعد في تخفيف الألم.

قد تتحدث مع طبيبك حول العلاج الطبيعي إذا كنت تعاني من تشنجات عضلية في رقبتك.

جرب التدليك
تستطيع فعلها بنفسك و يمكن أن يساعد تدليك جبهتك ورقبتك وصدغيك لبضع دقائق في تخفيف صداع التوتر الذي قد ينجم عن التوتر أو استخدم ضغطًا لطيفًا ودوارًا على المنطقة المؤلمة.

خذ بعض الزنجبيل
وجدت دراسة حديثة أن تناول الزنجبيل ، بالإضافة إلى مسكنات الألم المنتظمة التي لا تستلزم وصفة طبية، يخفف الألم لدى الأشخاص في غرفة الطوارئ المصابين بالصداع النصفي.

ووجد آخر أنه يعمل تقريبًا مثل أدوية الصداع النصفي الموصوفة طبيًا و يمكنك تجربة المكملات الغذائية أو تحضير بعض الشاي.

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