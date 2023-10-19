عمان تؤكد الدور المحوري لوسائل الإعلام في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني

عقد وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الـ (26) عبر الاتصال المرئي أمس، وترأس الاجتماع الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام العمانى رئيس الدورة الحالية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع ذات الاهتمام المشترك في مجال الإعلام بدول المجلس، منها تطوير استراتيجية للتوعية بالتعامل مع شبكات التواصل الإلكترونية، وتجنّب مخاطرها التي تؤثر على تربية النشء، وحثّ الأبناء على أهمية التمسّك بالأخلاق الحميدة والمحافظة على الترابط الأسري والهوية الحضارية.

كما تطرّق الاجتماع إلى ضرورة إيجاد ضوابط مشتركة لمحتوى الإعلام الإلكتروني والإعلانات الرقمية والتراخيص في وسائل التواصل الاجتماعي، وتفعيل دور بعثات دول مجلس التعاون في الخارج ورسم خطة إعلامية تمكّنها من القيام بالمهام المطلوبة منها في إبراز العمل الخليجي التكاملي، إضافة إلى فكرة إنشاء تطبيق مشترك لوكالات الأنباء في الدول الأعضاء يشمل مختلف خدماتها الإعلامية.

وفي شأن التطورات الخطيرة الجارية في فلسطين والعمليات العسكرية التصعيدية لإسرائيل ضدّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أكّد وزراء الإعلام على الموقف المشترك والحازم لمجلس التعاون الذي عبّر عنه اجتماع وزراء الخارجية الاستثنائي الذي عُقد في مسقط مؤخرا وقد أكّدت سلطنة عمان خلال الاجتماع على الدور المحوري لوسائل الإعلام في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وبيان ما يتعرض له من انتهاكات أدت إلى أزمة إنسانية كبيرة راح ضحيتها آلاف من الشهداء والجرحى.