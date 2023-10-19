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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: من حق المقاومة الدفاع عن الشعب الفلسطيني

النائبة فاطمة سليم،
النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب

قالت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصرى يساند ويدعم الشعب الفلسطينى فى كل ما يتعرض له من انتهاكات، قائلة، نعزى أنفسنا فى شهدائنا وفى مصابهم الذى هو مصابنا.

وأكدت سليم فى كلمتها بالجلسة العامة الطارئة بمجلس النواب اليوم الخميس، أنه من حق المقاومة الفلسطينية فى الدفاع عن حق الفلسطينين، ولا يجب أن تعاقب عليه، وإنما ما يقوم به الاحتلال من عدوان وانتهاكات، هى مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية فى حقوق الانسان.

وتابعت: حق المقاومة هو حق مشروع ولا يجب أن نطلق عليه إرهاب، بل نحييهم على دورهم فى المقاومة.

وأضافت النائبة فاطمة سليم، أن ما يتعرض له الشعب الفلسطينى، لا يتحمله أحد، فنحن نعرف صعوبة الأمر ونرفض تهجيرهم، وندعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى رفضه تصفية القضية الفلسطينية من خلال مخطط التهجير، متابعة: ونفوضه فى الدفاع عن الأمن القومى ونعرف أنه قادر على حماية البلاد.

النائبة فاطمة سليم الشعب الفلسطيني انتهاكات المقاومة الفلسطينية الاتفاقيات الدولية

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