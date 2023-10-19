تأجيل حفل عمرو دياب في دبي لأجل غير مسمى

أعلنت الشركة المنظمة لحفل النجم عمرو دياب في دبي، عن تأجيله لأجل غير مسمى، حيث كان مقررا إقامته غدا الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري في دبي بالإمارات العربية المتحدة.



ونشرت الشركة المنظمة للحفل بيانا جاء فيه: "سنقوم في الأيام القادمة بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية بما في ذلك إدارات الفنانين ومنظمي الحفلات من أجل اختيار تواريخ جديدة للحفلات..

ستظل التذاكر التي تم شراؤها للتواريخ الأصلية.. وسنقوم بمشاركة المزيد من المعلومات حول سياسة نقل التذاكر وخيارات استرداد المبلغ في وقت قريب".



تضامنا مع الشعب الفلسطيني في محنته الحالية قرر الفنان عمرو دياب التبرع بخمسة ملايين جنيه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصرية في إطار مساعيها لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.

ووجه الفنان عمرو دياب شكره لجميع المتطوعين والعاملين في كافة المبادرات الانسانية على مدار الساعة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

وقام الفنان عمرو دياب بتغيير كافة صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك عبر حسابه الرسمي على منصة انغامي، واستبدالها جميعا بصورة العلم الفلسطيني في إعلان واضح لتضامنه مع الشعب الفلسطيني العربي.