عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إغلاق السفارة الأمريكية.. مظاهرات عنيفة في تركيا ضد الولايات المتحدة وإسرائيل

متظاهرون خارج القنصلية
متظاهرون خارج القنصلية الأمريكية - AP / Emrah Gurel

أغلقت الولايات المتحدة مكتب قنصليتها في جنوب تركيا إلى أجل غير مسمى، متوقعة عدة أسابيع من الاحتجاجات الساخنة المرتبطة بالحرب المستمرة بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين في غزة.

وأعلنت السفارة الأمريكية في تركيا هذه الخطوة، قائلة إن القنصلية في مدينة أضنة ستكون مغلقة أمام الجمهور حتى إشعار آخر بينما حثت المواطنين الأمريكيين على تجنب السفر إلى المنطقة.

من المتوقع حدوث مظاهرات كبيرة تتعلق بالأحداث بين الاحتلال الإسرائيلي وغزة في جميع أنحاء تركيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

txt

لبنان.. سقوط 4 ضحايا في احتجاجات سجن زحلة

txt

احتجاز نائب في البرلمان خلال احتجاجات أرمينيا

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” قالت السفارة في بيان لها إن أي تجمع، حتى تلك التي كان المقصود منها أن تكون سلمية، يمكن أن تتصاعد وتتحول إلى أعمال عنف، مضيفة أن “النشاط الاحتجاجي قد يؤدي إلى تعزيز تواجد الشرطة وإغلاق الطرق وتعطيل حركة المرور”.

احتجاجات في تركيا

وفي حين قالت السفارة في البداية إن الإغلاق سيستمر حتى يوم الأربعاء فقط، إلا أنها أوضحت لاحقًا أن هذه الخطوة كانت لأجل غير مسمى.

واندلعت المظاهرات في مدن حول العالم احتجاجا على الغارات الجوية لقوات الاحتلال الإسرائيلية على غزة، وقتل المدنيين الفلسطينين.. اشتدت الاحتجاجات في العديد من الدول في أعقاب هجوم الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى فلسطيني أسفر عن مقتل 500 شخص. 

بالإضافة إلى مدن في جميع أنحاء لبنان والأردن ومصر، شوهدت احتجاجات أيضًا في تركيا، بما في ذلك اسطنبول وملاطية وغازي عنتاب وقيصري. وفي بيروت، حاول المحتجون اقتحام بعثة دبلوماسية أمريكية واشتبكوا مع الشرطة.

 وحذرت السفارة الأمريكية في القاهرة  المواطنين الأمريكيين من تجنب التجمعات الكبيرة، كما نظم المتظاهرون أعمالاً أمام المكاتب الدبلوماسية الإسرائيلية في تركيا، حيث نصح الاحتلال الإسرائيلي مواطنيها بمغادرة البلاد على الفور.

أعمال عنف الاحتجاجات إسطنبول إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذف سيناء من خريطة مصر يزعج الملايين .. إليك الحكاية كاملة

بعد فضح السيسي مخطط تل أبيب في سيناء.. مصر تفاجئ إسرائيل بخطوة "مرعبة"

40 جنيها مرة واحدة|مفاجأة سارة في أسعار الدواجن والبيض بعد مبادرة الحكومة

القاهرة الإخبارية : فتح معبر رفح غدا

أوسوريو يفرض شروطه| "فتوح" إلى زد.. ونجم الأهلي السابق على رادار الزمالك

سعر الذهب اليوم الخميس 19- 10- 2023

ورطة لـ الأهلي أمام سيمبا| الخطيب يصدم مدرب "الأحمر".. وكولر يهاجم الكاف

مصادر: الأمم المتحدة وزعماء 11 دولة أكدوا مشاركتهم في قمة مصر للسلام السبت المقبل

ترشيحاتنا

خطر كبير.. تحذير عاجل من أمريكا لرعاياها حول العالم

هل سيناريو الاجتياح البري لقطاع غزة لا يزال قائما؟..العميد سمير راغب يجيب

نزوح 300 ألف إسرائيلي بسبب الاشتباكات

الأمين العام للأمم المتحدة: أحداث غزة تفوق الوصف ولا شيء يبرر العقاب الجماعي

إغلاق السفارة الأمريكية.. مظاهرات عنيفة في تركيا ضد الولايات المتحدة وإسرائيل

5 سيارات هاتشباك مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مقطع فيديو يوثق نهاية مأساوية لفرس نهر على يد تمساح ضخم

بعد مشاهدات عديدة.. البحث عن مخلوق أسطوري ضخم يشبه القردة في ولايات أمريكية|فيديو

إيقاف البث والتبرع بالدم.. الأهلي يصدر قرارات صارمة تضامنا مع فلسطين |تفاصيل

لسبب غير متوقع.. فريق رجبي شهير يرفع سيارة روفر تزن 2400 كجم بنيوزيلندا

فيديو

شهادة رد الجميل.. تفاصيل أعلى عائد في البنوك لكبار السن

ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب.. ماذا يحدث؟

فيديو رمضان يستفز العرب والمسلمين.. بيعمل باديكير وغزة بتنضرب| فيديوجراف

100 مليون مشاهدة.. محمد صلاح يعود لمكانه بفيديو زلزل العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ