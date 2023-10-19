إغلاق السفارة الأمريكية.. مظاهرات عنيفة في تركيا ضد الولايات المتحدة وإسرائيل

أغلقت الولايات المتحدة مكتب قنصليتها في جنوب تركيا إلى أجل غير مسمى، متوقعة عدة أسابيع من الاحتجاجات الساخنة المرتبطة بالحرب المستمرة بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين في غزة.

وأعلنت السفارة الأمريكية في تركيا هذه الخطوة، قائلة إن القنصلية في مدينة أضنة ستكون مغلقة أمام الجمهور حتى إشعار آخر بينما حثت المواطنين الأمريكيين على تجنب السفر إلى المنطقة.

من المتوقع حدوث مظاهرات كبيرة تتعلق بالأحداث بين الاحتلال الإسرائيلي وغزة في جميع أنحاء تركيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” قالت السفارة في بيان لها إن أي تجمع، حتى تلك التي كان المقصود منها أن تكون سلمية، يمكن أن تتصاعد وتتحول إلى أعمال عنف، مضيفة أن “النشاط الاحتجاجي قد يؤدي إلى تعزيز تواجد الشرطة وإغلاق الطرق وتعطيل حركة المرور”.

احتجاجات في تركيا

وفي حين قالت السفارة في البداية إن الإغلاق سيستمر حتى يوم الأربعاء فقط، إلا أنها أوضحت لاحقًا أن هذه الخطوة كانت لأجل غير مسمى.

واندلعت المظاهرات في مدن حول العالم احتجاجا على الغارات الجوية لقوات الاحتلال الإسرائيلية على غزة، وقتل المدنيين الفلسطينين.. اشتدت الاحتجاجات في العديد من الدول في أعقاب هجوم الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى فلسطيني أسفر عن مقتل 500 شخص.

بالإضافة إلى مدن في جميع أنحاء لبنان والأردن ومصر، شوهدت احتجاجات أيضًا في تركيا، بما في ذلك اسطنبول وملاطية وغازي عنتاب وقيصري. وفي بيروت، حاول المحتجون اقتحام بعثة دبلوماسية أمريكية واشتبكوا مع الشرطة.

وحذرت السفارة الأمريكية في القاهرة المواطنين الأمريكيين من تجنب التجمعات الكبيرة، كما نظم المتظاهرون أعمالاً أمام المكاتب الدبلوماسية الإسرائيلية في تركيا، حيث نصح الاحتلال الإسرائيلي مواطنيها بمغادرة البلاد على الفور.