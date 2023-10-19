نائب وزير التعليم الصيني: الجامعة المصرية ــ الصينية تخطو خطوات ثابتة نحو التطور

أكد نائب وزير التعليم الصيني، تشن جى نائب، أن الجامعة المصرية ـ الصينية تخطو خطوات ثابتة نحو التطور والتوسع في تقديم الخدمات التعليمية المتميزة حيث تضم الآن 7 كليات متنوعة تنقل من خلالها الجامعة تقنيات التعليم الصيني المتطور إلى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشاد تشن جي، بالمعامل وقاعات المحاضرات ونظم التكنولوجيا المُستخدمة في عملية التدريس، وبالمستوى العلمي والأكاديمي الذي وصلت إليه الجامعة المصرية ــ الصينية منذ افتتاحها وتطورها بشكل مستمر.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للجامعة، عقب استقباله من الدكتورة كريمة عبد الكريم رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور عصام إبراهيم نائب رئيس مجلس الأمناء، إلى جانب زيارته لكلية العلاج الطبيعي والتي تمتلك الريادة في تدريس الطب الصيني في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال تشن جي، إن ما حدث من تطور داخل مقر الجامعة بمصر الجديدة أمر يدعو إلى الفخر في تلك الفترة الزمنية القصيرة.

ومن جانبها، توجهت الدكتورة كريمة عبد الكريم بالشكر إلى تشي جي على زيارته لمقر الجامعة وأشادته بتطورها المستمر.

وأكدت أن الجامعة المصرية الصينية تضم 10 آلاف طالب في جميع التخصصات وتقدم لهم خدمات تعليمية مميزة على أيدي هيئة تدريس هى الأفضل في مصر والشرق الأوسط إلى جانب ريادة الجامعة وانفرادها بتدريس علم الطب الصيني وعلم الأعشاب الصينية وهو ما يعد إنجازا يحسب للجامعة وما تقدمه من برامج تهدف في المقام الأول إلى تخريج جيل مؤهل لسوق العمل.

وأهدت كريمة عبد الكريم، تشن جي، مفتاح الجامعة المصرية الصينية ( نافذة التعليم والثقافة الصينية في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا) لتوصيله إلى وزارة التعليم الصينية كرسالة تحمل معاني استمرار التعاون بين الجامعة ودولة الصين في نقل أحدث تقنيات التعليم الصينية إلى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي نهاية الزيارة أعرب الوفد الصيني عن سعادته بما لمسه من تطور داخل الجامعة المصرية الصينية، وما تضمه من تخصصات، بالإضافة إلى حرص الجامعة على مواكبة التطور في المراحل الدراسية المختلفة، خاصة وأن الاستثمار في التعليم أصبح هدفا تسعي إليه كل الدول.

يُذكر أن الجامعة المصرية ـــ الصينية تضم 7 كليات" الطب البيطري- العلاج الطبيعي -الاقتصاد والتجارة الدولية - كلية حاسبات ومعلومات - الصيدلة - الفنون والتصميم -الهندسة"، ومن المقرر فتح كليات جديدة خلال العام الجامعى المُقبل.

