محافظ كفر الشيخ يعتمد تحديث المخططات التفصيلية لـ 8 قرى

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحديث المخططات التفصيلية لـ 8 قرى بمراكز كفر الشيخ، دسوق، بلطيم، وتم اعتماد تحديث المخططات التفصيلية، لقرية محلة مالك، التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس الملح، بمركز دسوق، فضلاً عن اعتماد تحديث المخططات التفصيلية لقرية الشهابية، التابعة للوحدة المحلية لقرية الشهابية بمركز بلطيم.

كما اعتمد محافظ كفر الشيخ، المخطط التفصيلي المحدث لقرية إدريجة، التابعة للوحدة المحلية لقرية دقلت، بمركز كفر الشيخ، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية لقرية منشأة الصفا، التابعة للوحدة المحلية لقرية دقلت، بمركز كفر الشيخ، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية أريمون، التابعة للوحدة المحلية لقرية أريمون، بمركز كفرالشيخ، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية الحلافى، التابعة للوحدة المحلية لقرية الحلافى، بمركز كفرالشيخ، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية إسحاقة، بمركز كفر الشيخ، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية كفر عسكر، التابعة للوحدة المحلية لقرية اسحاقة، بمركز كفر الشيخ.

قال محافظ كفر الشيخ، إن اعتماد المخططات التفصيلية يأتي ضمن خطة الدولة، لتدعيم المرافق الأساسية، ولتحسين البيئة العمرانية والحد من العشوائية للمباني المخالفة، لافتاً إلى أنه يتم اعتماد تحديث المخططات التفصيلية للقرى تباعاً تحقيقاً للصالح العام وتطبيقاً للقانون.