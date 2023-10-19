مصطفى بكري: إسرائيل تنفذ مخطط الشرق الأوسط الجديد لتفريغ القضية الفلسطينية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدول العربية تشهد تظاهرات ووقفات احتجاجية للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الغاشم من الجيش الإسرائيلي، مبينا أن هناك جرائم حرب وحشية ترتكب ضد المدنيين في فلسطين.



وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك حملة دعم من الغرب لإسرائيل في حربها ضد غزة، مشددا على أن الدعم العسكري الغربي مستمر لتل أبيب من أجل الغزو البري لغزة والقضاء على البنية التحتية وما تبقى.

تفريغ القضية الفلسطينية



وشد مصطفى بكري، على أن الهدف الغربي والإسرائيلي الآن هو الشرق الأوسط الجديد بالإضافة إلى تفريغ القضية الفلسطينية ودفع الفلسطينيين لسيناء.



وأشار إلى أن هناك مخططا منذ عقود لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء، وتهجير سكان الضفة الغربية إلى الأردن، موضحا أنه لابد أن يعرف كل عربي أنه يوجد مخطط إسرائيلي بتنفيذه.



وأوضح أن من ضمن الأهداف تمزيق الدولة الوطنية، لافتا إلى أن كل شيء وارد خلال الفترات المقبلة سواء بدخول أطراف في الصرع مثل حزب الله أو إيران أو سوريا.

