أرخص سيدان من تويوتا 2023 في مصر.. صور

بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، توافر بالسوق المصري جميع طرازات السيارات التي يرغب في اقتناءها المواطنين المصريين وذلك لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات حديثة ، بالإضافة إلى أن أسعار السيارات ارتفعت الفترة الماضية بسبب العديد من المشكلات التي واجه قطاع صناعة السيارات عالميا .

أسعار تويوتا بيلتا موديل 2023 الجديدة

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر أرخص سيدان يابانية وهي تويوتا بيلتا موديل 2023 :

مقصورة تويوتا بيلتا موديل 2023 الجديدة

- محرك تويوتا بيلتا موديل 2023 :

أسعار تويوتا بيلتا موديل 2023 الجديدة

قوة سيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 تصل الي 103 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي وتنقل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعة خزان وقود سيارة تويوتا بيلتا الي 43 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 138 نيوتن/متر.

- أبعاد بيلتا السيدان اليابانية :

أسعار تويوتا بيلتا موديل 2023 الجديدة

تأتي سيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4490 مم، وعرض 1730 مم، وارتفاع 1475 مم، وتباع بطول قاعدة عجلات يصل الي 2650 مم .

- أسعار تويوتا بيلتا موديل 2023 الجديدة :

أسعار تويوتا بيلتا موديل 2023 الجديدة

الفئة الأولي من السيارة اليابانية تباع بسعر 640 ألف جنيه .

الفئة الثانية من السيارة اليابانية تباع بسعر 695 ألف جنيه .