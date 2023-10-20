بعد إعلان دعمه لأهالي غزة.. هل تسحب فرنسا الجنسية من كريم بنزيما؟

تصدر اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي، عناوين الصحف الفرنسية مؤخرا وذلك بعد إعلان دعمه لأهالي غزة ضد العدوان الإسرائيلي.. فما القصة؟

وقد قاد الكيان الصهيوني، حملة عسكرية ضد الفلسطينيين وفرض حصارًا على قطاع غزة، ما أدى إلى قطع الكهرباء والماء والإمدادات الطبية والغذائية، بالإضافة إلى القصف المستمر وآخره قصف مستشفى المعمداني الذي راح ضحيته أكثر من 400 شهيد.

وجاء ذلك العدوان الإسرائيلي ردًا على ضربات شنتها حركة حماس منذ السبت قبل الماضي، تحت مسمى "طوفان الأقصى"، والتي نجحت خلالها في اختراق جيش الاحتلال وتكبيدهم المزيد من الخسائر حتى الآن.

ماذا فعل كريم بنزيمة؟

نشر كريم بنزيمة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، عبر خلالها عن تعاطفه مع سكان غزة بسبب العدوان الإسرائيلي، حيث حققت تفاعلا كبيرا.

وكتب بنزيمة: "كل صلاتنا لسكان غزة، الذين أصبحوا مرة أخرى ضحايا القصف الظالم، الذي لا يترك طفلا أو امرأة".

وفي أول ساعة من نشرها مساء الأحد الماضي، لاقت تغريدة نجم الاتحاد السعودي، 8 ملايين مشاهدة، و200 ألف "إعجاب"، و80 ألف "إعادة نشر" و28 ألف تعليقا.

هجوم فرنسي على بنزيمة

أثارت تغريدة كريم بنزيمة، حالة من الغضب لدى السلطات الفرنسية، حيث ادعى وزير الخارجية الفرنسي بأن اللاعب لديه صلات سيئة السمعة مع جماعة الإخوان المسلمين وطالب بسحب جنسيته الفرنسية.

ويعتزم نجم نادي اتحاد جدة السعودي، تقديم شكوى ضد وزير الخارجية الفرنسي، وكذا الرد على هذه الاتهامات بعد أن اتهمه أيضا وزير الداخلية جيرالد دارمانين بأنه لديه صلة سيئة السمعة مع جماعة الإخوان المسلمين على قناة سي نيوز.

ووفقًا لصحيفة "لو باريزيان"، يعتزم بنزيما تقديم شكوى ضد جيرالد دارمانين وينفي أي صلة له بالتنظيم الإسلامي من خلال محاميه، الذي أكد أنه لا يوجد أي صلة بين بنزيما والمنظمة المذكورة.

وأشار محامي اللاعب الفرنسي، إلى أن كريم بنزيمة انضم إلى نادي اتحاد جدة السعودي في يونيو الماضي واختار العيش في الجزيرة العربية، ولم يقم بأي تصرف يشابه تلك التي ترتبط بها جماعة الإخوان المسلمين.

سحب الجنسية من كريم بنزيمة!

بالإضافة إلى ذلك، سيقدم بنزيما شكوى تشهير ضد النائبة الأوروبية نادين مورانو ومدير الإعلانات فرانك تابيرو.

ومن جانبها قالت فاليري بوير عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس": "إذا كان كريم بنزيما، كما يؤكد وزير الداخلية، فإنني أطالب بفرض عقوبات، وخاصة حرمانه من الجنسية، من الملح التحرك ضد أولئك الذين يهددون بلدنا باستمرار".

وطالبت فاليري بوير عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي، بسحب الجنسية الفرنسية من كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي.

وبناءً على ذلك، يرغب بنزيما في الدفاع عن نفسه ونفي أي صلة بتلك الاتهامات، ويعتزم تقديم شكوى قانونية للرد على تلك الادعاءات المسيئة والتشهير به.