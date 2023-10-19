روسيا: أمريكا “الفاشلة” دفنت عملية السلام وآمال الفلسطينيين في إقامة دولتهم

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن السياسة الأمريكية “الفاشلة” أدت إلى تصعيد الصراع بين إسرائيل وفلسطين.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، أوضحت الخارجية الروسية، أن “السياسة الأمريكية الفاشلة في الاتجاه الفلسطيني الإسرائيلي هي التي أثارت التصعيد الكارثي الحالي".

ولفتت إلي أن واشنطن “دفنت” عملية السلام وآمال الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

وأضافت أن “واشنطن لا تهتم بمعاناة المدنيين في فلسطين، وتعارض أي مبادرات”.

وأمس، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو تدعو إسرائيل إلى توفير وصول المساعدات الإنسانية على الفور، ووقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية في أسرع وقت ممكن.

وأضاف نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "ندعو الجانب الإسرائيلي إلى وضع القانون الإنساني الدولي في المقدمة، وفي قلبه حياة المدنيين الفلسطينيين والبنية التحتية الحيوية والطبية المتواضعة في البداية".

وتابع: "يجب توفير وصول المساعدات الإنسانية على الفور. وندعو إلى وقف مبكر لإطلاق النار وفتح ممرات من أجل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق المتضررة في القطاع الفلسطيني وخروج المدنيين”.