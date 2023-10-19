كهربا: سيناء مصرية وليست وطنا بديلا

وجه محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي ومنتخب مصر رسالة دعم إلى الأشقاء في فلسطين بعد تعرضهم لاعتداء وحشية من الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب كهربا من خلال حسابه الشخصي إنستجرام: "مسلسل سخيف ضحاياه الفلسطينيين عبث وخلاص ماكل الناس عارفه ان سينا مصرية والفلسطنيون لو عاوزين يجو كانو جم وسابوا ارضهم واتخلوا عنها من زمان وراحوا اي مكان مش سينا بس لكن دي ناس بتموت واهلها كلها بتموت عشان خاطر ارضهم".

وأضاف كهربا: "أما اختراع تهجيرهم وانهم يعملو وطن بديل في سيناء، فده اختراع إسرائيلي عشان يطردوهم من بلدهم وهما مستحيل يوافقوا.. سيناء مصرية وليست وطن بديل لاي حد مهما كانت الظروف سينا دفعنا امنها بالدم.. مش عاوزين ننسي ولا ينسونا ان قضيتنا الأولى فلسطين وستبقي فلسطين حرة عربية".