لبنان.. اليونيفيل تنجح في تحرير المحاصرين ونقلهم لمكان آمن

توجه الجيش اللبناني إلى محيط موقع "العباد" لإنقاذ عدد من الصحفيين المحاصرين بالقرب من الموقع المحاذي أيضا لموقع قوات اليونيفيل الدولية.



وذكرت قناة الميادين أن قوات اليونيفيل نجحت في نقل الصحفيين والمدنيين الـ 9 المحاصرين بالقرب من تلة العباد وبينهم شهيد لبناني إلى منطقة آمنة.



وتحاصر قوات الاحتلال 6 صحفيين غير معروفي الجنسية و3 مدنيين لبنانيين بالقرب من تلة العباد عند حدود بلدة حولا.

وأشارت مصادر لقناة الميادين إلي أن من بين المحاصرين اللبنانيين جريحان والثالث قد يكون استشهد بالقرب من تلة العباد.

ذكرت قناة الميادين أن الجانب اللبناني يجري اتصالات مع قوات الطوارئ الدولية للضغط على "إسرائيل" للسماح لسيارات الإسعاف لنقل المحاصرين.

وكانت فصائل المقاومة في حزب الله اللبناني استهدفت الموقع العسكري الإسرائيلي في تلة العباد في محيط بلدة ‌حولا الحدودية جنوب لبنان.

كما أطلقت المقاومة الإسلامية ثلاثة صواريخ المضادة للدروع على موقع عسكري قرب مستوطنة "زرعيت" على الحدود مع لبنان.

وفي طولكرم؛ حاصرت قوات الاحتلال تقتحم مسجد أبو بكر الصديق في مخيم عين شمس وسط اطلاق نار كثيف.

كتائب القسام-لبنان مسؤوليتها عن إطلاق رشقةٍ صاروخيةٍ مركزة، مكونة من 30 صاروخاً انطلاقاً من جنوب لبنان باتجاه مغتصبات الجليل الغربي وأبرزها "نهاريا" و"شلومي" وكريات شمونة شمال فلسطين المحتلة بحسب ماذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا.