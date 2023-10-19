الشئون العربية بالنواب: البرلمان الأوروبي موقفه عدائي من القضية الفلسطينية

صرّح النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، بأنه منذ اليوم الأول للأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، أصبح من الواضح أن هذه الأحداث تختلف عن أي أحداث سابقة، وبالتالي بدأت الدولة المصرية في التحرك فوراً للعمل على وقف التصعيد وتصاعد التوتر.

وأضاف أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، خلال مشاركته ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه تم التأكيد من البداية أن ما يجري في الأراضي العربية المحتلة هو عملية إبادة عرقية، وهذه هي المرة الأولى التي تتوفر فيها أدلة كاملة على مفهوم الإبادة العرقية والتطهير العرقي الموجه ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد على أنه منذ بداية الأحداث كان هناك حالة من التواطؤ وليس التغييب من قبل دول العالم، حيث أشار إلى التواطؤ العدائي الواضح من قبل البرلمان الأوروبي ضد الدولة المصرية، وكان هذا واضحًا من خلال موقفهم السلبي وعدم التضامن مع القضية الفلسطينية.