أستاذ علوم سياسية: إسرائيل دولة متقطعة الأوصال تبحث عن عمق استراتيجي

أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أن سيناء الجائزة الكبرى وفقا للمشروع الصهيوني، حيث تمثل مناطق توسع كبيرة وبُعدا جيوستراتيجي وتأمين للدولة.

وقال طارق فهمي في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج “ الشاهد ” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز ”، : "إن الطيارين الإسرائيليين لا يتدربون في إسرائيل ولكن في تركيا ودول أفريقية لأن مساحتها غير كبيرة ولا تسمح بالتدريب".

وأضاف "فهمي"، "عندما ننظر إلى خريطة إسرائيل الرسمية سنجدها شيئا مشوها متقطع الأوصال، فالمدن الشمالية صناعية، وشلل إسرائيل يأتي من الشمال، أي المناطق التي بها التجمع الاقتصادي والعائلات الكبرى".

وتابع أستاذ العلوم السياسية: "إسرائيل يحكمها 5 عائلات اقتصادية تعمل في الاقتصاد والمشروعات الخاصة بالتكنولوجيا وريادة الأعمال وغيرها، وبالتالي، فإنها تحتاج إلى عمق وامتداد استراتيجي حتى يكون هناك مدة إنذار استراتيجي يدافع عن الدولة بحدودها غير المتكاملة".