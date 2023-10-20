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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طارق فهمي : أعلى نسبة سرقات وانتحار في الجيوش بالعالم موجودة بإسرائيل

طارق فهمي
طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنّ خطة تحديث الجيش الإسرائيلي تقضي بتحوله إلى جيش ذكي قوامه 100 ألف شخص يعتمد على أحدث أنماط التكنولوجيا، بحيث يتم إخضاع أفراده إلى قواعد جديدة في عمليات الإعداد لبنية الضابط سواء على مستوى الفكر والتحديث والطريقة والتوجهات والمهام القتالية.

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وأضاف "فهمي"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "كان من المفترض أن يجرى إنهاء التحديثات في نوفمبر من العام المقبل، ولكن ما حدث في 7 أكتوبر من الفلسطينيين تسبب في كسر وأصبح الجيش الإسرائيلي وضعه مهلهلا، فلديه أعلى نسبة انتحار بين الجيوش في العالم".

وتابع أستاذ العلوم السياسية: "قوات الاحتلال تعاني من أكبر حالة انشقاق قبل أحداث 7 أكتوبر 2023، كما أن أكثر عمليات السرقات تتم في ثكنات ووحدات الجيش الإسرائيلي مثل المعدات والذخائر والأسلحة، كما أن هناك حالة رفض للخدمة الإخبارية في الجيش الإسرائيلي".

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