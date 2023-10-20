أخبار مصر على مدار 24ساعة.. مصر والأردن يرفضان محاولات التهجير القسري للفلسطينيين

أخبار مصر.. عقدت اليوم قمة مصرية أردنية بالقاهرة، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشان الإقليمي والعالمي لاحتواء التصعيد العسكري في غزة على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الرئيس السيسي والعاهل الأردني يؤكدان رفض التهجير القسري للفلسطينيين لمصر أو الأردن

عقدت اليوم قمة مصرية أردنية بالقاهرة، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

مجلس النواب: العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة حرب ومحاولة غير أخلاقية لتصفية القضية الفلسطينية

قال المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، إن القضية الفلسطينية تواجه منحدرا له تداعيات شديدة الخطورة على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين: مستمرون في التواجد بمعبر رفح ومرابطون حتى الإغاثة|صور

استمرت مؤسسات التحالف الوطني، للعمل الأهلي والتنموي، ومن ضمنهم مؤسسة أبو العينين، في التواجد على معبر رفع البري رافعين شعار “مرابطون حتى الإغاثة”.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الرئيس الصيني لـ مدبولي: ندعمكم لوقف التصعيد وإدخال المساعدات إلى غزة

استقبل الرئيس الصيني، شي جين بينج، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسفير عاصم حنفي، سفير مصر لدى الصين، إلى جانب عدد من كبار المسئولين بالحكومة الصينية.

الصين: توفير التمويل للمرحلتين الثالثة والرابعة من القطار الكهربائي السريع في مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم / لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي "سيدكا" وعددًا من مسؤولي الوكالة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة لـ " منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي".

الأنبا إرميا: لا يوجد شعب في العالم أغضب الله أكثر من اليهود

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي إنه لا يوجد شعب في العالم أغضب الله أكثر من الشعب اليهودى، وأن اليهود دخلوا فلسطين ليس بوعد من الله بل بـ"وعد بلفور".

الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الفريق أول "مايكل كوريلا" قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

اليوم.. أورنج تتيح مكالمات مجانية إلى غزة للاطمئنان على ذوينا

أعلنت شركة أورنج مصر إتاحة المكالمات الدولية إلى غزة مجانا لمدة 7 أيام اعتبارا من اليوم، الخميس 19 أكتوبر 2023، بدءا من الساعة 12 ظهرا.

بعد فضح السيسي مخطط تل أبيب في سيناء.. مصر تفاجئ إسرائيل بخطوة "مرعبة"

قد يتوهم البعض أن سيناء صندوق من الرمال لكن في الحقيقة هي صندوق من الذهب، ومن يتحكم فيها سيتحكم في الشرق الأوسط كله، هكذا قال المؤرخ جمال حمدان في كتابه سيناء بين الجغرافيا والسياسة.

خلال منتدى الحزام والطريق.. وزير الطيران يلتقي مع الرئيس التنفيذي لهواوي العالمية

التقى الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى وقيادات الوزارة بمسئولي شركة هواوي لتكنولوجيا التقنية الرقمية، وذلك في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية في الدورة الثالثة لمنتدى " الحزام والطريق للتعاون الدولي»، المقام بالعاصمة الصينية بكين والتي ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

شيوخ مهنة الصحافة: نحن شهود على جرائم الاحتلال الصهيوني وندعم الصمود الفلسطيني

يدين شيوخ مهنة الصحافة وروادها، أعضاء لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين المصريين، جرائم الإبادة الجماعية، التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تلزم أطراف الصراع المسلح بحماية أرواح وسلامة المدنيين.

رسالة منتدى شباب العالم من أمام معبر رفح: نرفع أصواتنا لإدانة قصف المدنيين بغزة

وجهت سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم، رسالة إلى العالم من أمام معبر رفح، تناشد المنظمات الدولية للمطالبة بتسهيل دخول المساعدات لغزة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

وزير الدفاع يشدد على تجنب التصعيد العسكرى بـ غزة لعدم انخراط أطراف أخرى في الصراع

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

نتيجة لجنة المتقدمين للنقل إلى جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين

ننشر كشوفا بأسماء الصحفيين المتقدمين للنقل من جداول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين.

العقيد حاتم صابر: إذا اجتاح جيش الاحتلال قطاع غرة فسيواجه حرب مدن|خاص

قال العقيد حاتم صابر؛ خبير مكافحة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات؛ ‏إن هناك محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء؛ من أجل تفريغ قطاع غزة من السكان؛ وتنفيذ المخطط الإسرائيلي لإنهاء القضية الفلسطينية.