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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مقطع فيديو لطبيب يثير الجدل حول عنصر غير متوقع في الحمام يسبب السرطان

مقطع فيديو لطبيب
مقطع فيديو لطبيب يثير الجدل حول عنصر غير متوقع في الحمام يسب

أثار مقطع فيديو نشره  الدكتور سكوت نوردا، طبيب الطب الوظيفي في ولاية يوتا عبر تويتر الكثير من الجدل حيث أعلن الطبيب عن عنصر شائع في الحمام قد يتسبب في الإصابة بالسرطان وهو ستارة الحمام البلاستيكية.

الستائر البلاستيكية

وأشار أن الستائر البلاستيكية قد تطلق العديد من المواد الكيميائية الضارة، وقد تتسبب في تلف جهاز المناعة، ووتتسبب في العديد من مشاكل الخصوبة، والعديد من الأمراض الأخرى.

 

ويوصي الدكتور نوردا ، باستبدال تلك الستائرو المصنوعة من مادة البولي فينيل كلورايد (PVC)،  بأنواع الستائرالمصنوعة من مادة طبيعية قابلة للغسل في الغسالة، مثل القطن أو الكتان.

وقال في حديث لموقع ديلي ميل: "يستخدم معظم الأشخاص ستارة الحمام البلاستيكية  دون من أن  تسبب العديد من المشاكل مثل الصداع والتهيج، ولكنها قد تساهم في الإصابة  بالعقم وزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

مقطع فيديو المواد الكيميائي الاصابة بالسرطان

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