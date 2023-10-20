اختيار القرارات بالقلب أم العقل ؟ .. مي البحيري تقدم نصائح هامة

أكدت الإعلامية مي البحيري، أن المشاعر الفياضة في بعض الأحيان قد تسبب ضرر لصاحبها خاصة في اتخاذ القرارات المصيرية، مشيرة إلى أنه لا بد من احكام العقل للوصول للقرار الصحيح.

وقالت مي البحيري، خلال تقديمها برنامج "كلام ما بينا"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن البعض يكون لديه خبرة في اختيار القرارات، خاصة في دائرة المعارف والأصدقاء، فحينها قد يتدخل اتخاذ القرار بالقلب.

وتابعت مقدمة برنامج "كلام ما بينا"، أن القلب يجعل الشخص سعيد ويعيش في الخيال، ولكن احذر فقد يكون الإختيار بالقلب له أضرار، لذا لا بد من احكام العقل لأنه المنطق.