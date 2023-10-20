نشطاء يديرون ظهورهم للسفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة احتجاجًا على دعم إسرائيل| شاهد

أدار الحاضرون ظهورهم خلال كلمة ميشيل تايلور السفيرة الأمريكية بمجلس حقوق الإنسان الأممي في جلسة الدفاع عن التقرير الدوري للولايات المتحدة في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حول تنفيذ العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي عقدت أول أمس في جنيف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة قيام عدد من الحضور بإدارة ظهورهم وقت كلمة السفيرة الأمريكية، وذلك احتجاجًا على الدعم الأمريكي للهجمات الإسرائيلية على سكان غزة.

وجاء ذلك تزامنًا مع إعلان جوش بول مدير مكتب شؤون الكونجرس والشؤون العامة في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية للشؤون العامة بالخارجية الأمريكية، والذي يتعامل مع عمليات نقل الأسلحة، استقالته، بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل.

وقال بول إنه لا يستطيع دعم المزيد من المساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل، واصفًا موقف واشنطن بأنه "رد فعل اندفاعي" قائم على "الإفلاس الفكري".