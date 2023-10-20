مقطع فيديو لكرسي مهجور تحول لمنطقة جذب سياحي .. شاهد

في واقعة تعد الأغرب على الإطلاق قد تحول كرسي خشبي، تدلى من حافة عالية بمنزل مهجور وذلك بولاية نيوجيرسي الأمريكية، إلى منطقة للجذب السياحي وذلك لآلاف من الأشخاص، والقيام بإنشاء مجموعات مخصصة له وذلك على وسائل التواصل الاجتماعي



على الجانب الأخر وفقا لمقطع فيديو يرصد تلك البيت وقد حصد ملايين المشاهدات على تطبيق اليوتيوب يقع الكرسي فوق منزل يعد متهدم وذو سقف منهار ويقع على طريق 47 في مجتمع دينيسفيل المنفرد وذلك في بلدة دينيس، و ذلك على الحافة العلوية المكشوفة للمنزل.





على الجانب الاخر قد بات العديد من الذين يقودون سياراتهم وذلك بالقرب من تلك المنزل المهجور في طريقهم من وإلى العمل أكثر إعجابا بهذا الكرسي، والذي لا يتحرك، ولكن من المحتم أن يسقط وانتهى به الأمر على الحافة.





ويعد الكثيرون ممن يهتمون بزيارة ورؤية تلك الكرسي معرفة كيف تم تثبيت الكرسي لمنعه من السقوط، أما البعض الآخر فهو مهتم بتاريخ المنزل، ولكن أغلب الزائرين يعدون أكثر أهتماما فقط بمراقبة الكرسي إلى اليوم الذي سيسقط فيه على الأرض.





