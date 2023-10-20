عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

18 شهيدًا وأكثر من 79 مصابا في قصف إسرائيلي لمنازل بخان يونس

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، باستشهاد 18 شخصًا على الأقل وإصابة 79 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية للوكالة بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف عدة منازل مأهولة في السكان في خان يونس، ما أدى لاستشهاد 18 شخصًا و79 جريحا معظمهم من النساء والأطفال، نقلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس، وأشارت المصادر إلى أن 8 من الشهداء من عائلة واحدة.

الصين تعرض وساطتها مع روسيا لخفض التصعيد في قطاع غزة

فتح معبر رفح لـ إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.. اليوم

كما قصفت قوات الاحتلال مدينة غزة وتركز القصف على حيي الزيتون والشجاعية، ما تسبب في هدم عدة منازل، كما تواصل القصف على عدة مناطق في قطاع غزة.

وفي أحدث حصيلة لوزارة الصحة، قالت إن 3785 شخصًا استشهدوا في القطاع، بينما أصيب أكثر من 12 ألف جريح، منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الجاري.

خان يونس غزة قطاع غزة قوات الاحتلال الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد فضح السيسي مخطط تل أبيب في سيناء.. مصر تفاجئ إسرائيل بخطوة "مرعبة"

أول تعليق من Google لـ صدى البلد على حذف سيناء من الخرائط

2700 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الخميس 19-10-2023

هل حقاً ذكاء اصطناعي؟| خبير لغة جسد يكشف سر جمود محمد صلاح بفيديو دعم غزة.. وهذه حقيقة إيقافه

81 طن .. وصول أضخم طائرة مساعدات بولندية لغزة إلى مطار العريش

فتح معبر رفح لـ إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.. اليوم

اعرف حقك.. إزاى تقدر تسوي معاشك طبقا لقانون التأمينات الجديد

إجراء عاجل من 42 دولة بشأن فلسطين

موضوعات متعلقة

الصين تعرض وساطتها مع روسيا لخفض التصعيد في قطاع غزة

فتح معبر رفح لـ إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.. اليوم

ترشيحاتنا

تحذير من ظاهرة جوية والأمطار تصل هذه المحافظات|الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

بيريرا : ننظم دورات تعليم اللغة الإنجليزية للحكام لضمهم إلى القائمة الدولية

لحظة إنقاذ طفلة فلسطينية من تحت أنقاض منزلها بقطاع غزة | شاهد

18 شهيدًا وأكثر من 79 مصابا في قصف إسرائيلي لمنازل بخان يونس

دعاء الشفاء والفرج يوم الجمعة.. أفضل ما يقال للمريض

هل يجوز العدول عن التبرع بالأعضاء البشرية بعد الموافقة؟ .. القانون يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب اضطرابا للأطفال.. تحذير عاجل من حلوى خطيرة تباع بالأسواق

أين أنتم يا عرب .. مقطع فيديو مؤثر بثته ناشطة وإعلامية فلسطينية

النبتة الفلسطينية التي لا يستغني عنها شعبها.. تعرف عليها

واقعة غريبة من نوعها .. سيدة تحمل مرتين في الأسبوع | اعرف الحكاية

فيديو

أين أنتم يا عرب .. مقطع فيديو مؤثر بثته ناشطة وإعلامية فلسطينية

مقطع فيديو لطبيب يثير الجدل حول عنصر غير متوقع في الحمام يسبب السرطان

تنفطر له القلوب .. مقطع فيديو لجد يفجع بموت حفيده في القصف الإسرائيلي

مساحتها 14 ألف كم .. ماذا تعرف عن صحراء النقب بعد دعوة السيسي إلى تهجير الفلسطينيين إليها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ