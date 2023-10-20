نشرة المرأة والصحة| تحذير عاجل من حلوى خطيرة تباع بالأسواق.. كيف تتجنبين ظهور البراعم على البطاطس؟

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

يقع كثيرون في خطأ كبير عند تناول الأدوية الموجودة من قبل الطبيب، وبعدها يشكون من تكرار العدوى على فترات قصيرة خاصة خلال موسم الخريف وفترة الانتقال بين الفصول، فيصابون بنفس الأعراض مرة أخرى وربما أشد مما سبق.

نشرت الإعلامية رضوي الشربيني علي صفحتها بالفيسبوك صورة جديدة لها بجمبسوت .

وظهرت رضوي بإطلالة أنيقة بالجمبسوت باللون الفوشيا وبتسريحة شعر بسيطة ونسقت حذاء باللون البيج مناسب إطلالاتها وهي تجلس على مكتب داخل الستوديو.

قد تتعرض البطاطس الي ظاهرة التبرعم وتسمي البطاطس ذات البراعم ، أو المزرعة

وأكدت شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء انها تظهر البراعم على البطاطس بعد طول تخزينها ، وتعرضها المستمر للضوء ، فتتحول الكربوهيدرات بها إلى سكر مسببة ذلك النمو البرعمي.

نشرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء على صفحتها الشخصية بـ فيسبوك منشور عن حلوي خطيرة للأطفال تباع بالأسواق.