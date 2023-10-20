أخبار التوك شو.. مصطفى بكري يظهر مرتديا علم فلسطين على الهواء



تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي



مصطفى بكري يظهر مرتديا علم فلسطين على الهواء.. فيديو

ظهر الإعلامي مصطفى بكري، واضعا العلم الفلسطيني على كتفيه، خلال تقديمه برنامج 'حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، وذلك تضامنا مع القضية الفلسطينية وما تتعرض له من عدوان غاشم من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأكد بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة ى صدى البلد" ، أن الدول الغربية تقدم دعما عسكريا كبيرا لإسرائيل في الحرب على قطاع غزة.



لماذا تريد إسرائيل تهجير أهالي فلسطين وعلاقته بمخطط إنشاء ميناء على ساحل غزة؟

قال عمرو عمار، كاتب سياسي إن الكيان الصهيوني أصبح دولة هشة صعيفة لا تمتلك من قوتها شيئا، موضحا أن هذه الدولة كشفت يوم 7 أكتوبر حينما ظهر ضعف استخباراتها وقوتها الأمنية والعسكرية في 25 دقيقة .

وتقدم " عمار" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة " صدى البلد " بخالص التعازي إلى ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة.



أحمد بدير : الاحتلال الإسرائيلي يخشى حتى من الأغانى

أكد الفنان أحمد بدير أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث كانت فى منتهى الحسم، معقبا:" اتقوا شر الحليم اذا غضب".

وأضاف أحمد بدير خلال حواره مع برنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر قناة "أم بى سى مصر"،: أتمنى أن تكون أعلام جميع اعلام الدول العربية فى مظاهرات الشعب العربى بجميع البلدان لدعم فلسطين.



السجيني: المصريون شعب أصيل يتمتعون بوعي كبير تجاه الأبعاد السياسية

أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الشعب المصري هو شعب أصيل يتمتع بوعي كبير تجاه الأبعاد السياسية على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وأشار السجيني خلال مداخلته في برنامج "الحياة اليوم" الذي يُقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة "الحياة"، إلى أن تطلعات إسرائيل للتوسع والتمدد ستواجه عقبات في مصر



مستشفى الشفاء بغزة : العدد الكبير للجرحى نتيجة الاعتداءات يشكل تحديا للقطاع الصحي

قال الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء الطبي في غزة، إن العدد الكبير من الجرحى يتطلب نقلهم بشكل متواصل إلى المستشفيات لتلقي العناية الطبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة دى ام سي، أن العدد غير المسبوق من الشهداء والجرحى نتيجة الاعتداءات على قطاع غزة يشكل تحديًا هائلًا على القطاع الصحي



سفير فلسطين بالقاهرة: تهجير سكان غزة إلى سيناء هو مخطط صهيوني



أكد دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، أن تهجير سكان غزة إلى سيناء هو مخطط صهيوني قديم تم طرحه منذ الخمسينيات ومُعاد طرحه في عام 1973، وأصبح يُطرح من جديد من قبل نتنياهو. وشدد على أن فلسطين رفضت مشاريع التوطين ودعوات هجرة الشعب الفلسطيني منذ عام 1948.

وأوضح أن هذا التهجير يهدف إلى استعمار ومحو الهوية الفلسطينية والقضية الفلسطينية بشكل كامل، وأشار إلى فشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار الروسي لوقف العدوان على غزة.



متحدث الصحة الفلسطينية : المنظومة الصحية في قطاع غزة انهارت تمامًا

أفاد الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، بأن المنظومة الصحية في قطاع غزة قد انهارت تمامًا بسبب الانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في المستشفيات والمراكز الصحية.

وأوضح القدرة خلال مداخلته في برنامج "مساء dmc" على قناة dmc أن نسبة الاشغال في منظومة الرعاية الصحية في المستشفيات وصلت إلى 150%، وأن العديد من المستشفيات توقفت عن العمل بالكامل، مشيرًا إلى خروج 6 مستشفيات من الخدمة و14 مركز صحي بسبب القصف الإسرائيلي.



حاخام: نحن نناهض الصهيونية وندافع عن فلسطين ضد الهجمات الإسرائيلية الوحشية

قال الحاخام اليهودي ديفيد وايز المتحدث باسم جماعة "ناطورى كارتا" المناهضة لإسرائيل، شاهدنا هجمات شديدة الهمجية من الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين

الشئون العربية بالنواب: البرلمان الأوروبي موقفه عدائي من القضية الفلسطينية

صرّح النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، بأنه منذ اليوم الأول للأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، أصبح من الواضح أن هذه الأحداث تختلف عن أي أحداث سابقة، وبالتالي بدأت الدولة المصرية في التحرك فوراً للعمل على وقف التصعيد وتصاعد التوتر



كارثة مرضية.. تحذير عاجل من الصحة العالمية من انتشار هذا الوباء في غزة

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لـ الصحة العالمية في الشرق الأوسط، إنه من الوارد انتشار الكوليرا داخل الشعب في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، إذ أن نقص توفر المياه النظيفة، ولجوء الناس لمياه غير نظيفة، ونقص التقصي الوبائي في المرض في وقت هو غير حينه، والجانب العلاجي والوبائي مما ينذر بكارثة قد تنتشر في غزة.