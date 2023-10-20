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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القومي للمرأة يفويض الرئيس باتخاذ اللازم لوقف مخطط الاحتلال لتهجير الفلسطينيين

صدى البلد

أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه ولجانه الدائمة وأمانته الفنية وفروعه بجميع محافظات الجمهورية، تفويضه  الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأمن القومي المصري والعربي، والوقوف ضد المخطط الإسرائيلي للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة وتوطينهم في سيناء.

وأكد القومي للمرأة أن ذلك يعد تصفية وانهاء للقضية الفلسطينية التي هي قضية الوطن العربي بأكمله، ويشدد على أن الأمن القومي المصري وسيناء خط أحمر، ولا تهاون في ذلك.
  

كما أكد المجلس ادانته البالغة لهذا الاعتداء الغاشم والوحشي على الشعب الفلسطيني الشقيق، مشددًا على أن تلك الاعتداءات تخالف جميع المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية، وأن هذه الاعتداءات تعد جرائم حرب وتطهير عرقي وعقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والحق.
   

وأشاد المجلس بجميع قرارات اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية ، والتي أكدت على مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة، والتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وإبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، والتأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، وتوجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.
  ويؤكد المجلس دعمه واحترامه وتقديره لصمود المرأة الفلسطينية العظيمة وعطائها الكبير وتضحياتها غير المحدودة، حيث تخوض نضالًا شرسا ضد الاحتلال الغاشم.. وتودع في كل يوم الشهداء من بناتها وأبنائها وأفراد أسرتها وعائلتها وتزداد قوة وصمودًا وتحديًا.
وشددت الدكتورة مايا مرسى على أن المرأة المصرية خط الدفاع الثالث عن الوطن تواصل دورها الوطني في مساندة الوطن بكل قوة للحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة أراضيه، ولن نسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى مهما كانت الوسيلة.

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