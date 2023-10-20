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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ علوم سياسية: ما تفعله إسرائيل عدوان وحشي على الشعب الفلسطيني

العدو الإسرائيلي
العدو الإسرائيلي يواصل القصف على غزة

قالت الدكتورة حنان ابو سكين أستاذ العلوم السياسية، إن ما يحدث في غزة مشهد غير مسبوق من التعصيد في الصراع العربي الإسرائيلي وهو نكبة جديدة لـ الشعب الفلسطيني ولا يقل خطورة من نكبة ١٩٤٨، وهوعدوان وحشي وقصف للاهداف المدنية الذي قتل فيه أعداد هائلة من المدنيين الفلسطينين الأبرياء مؤكدة انه مستوي غير مسبوق في محطات الصراع العربي الإسرائيلي الذي تمت خلال الـ ٤٥ سنة السابقة.

7 أكتوبر كانت ضربة قاسمة لإسرائيل

وأكدت أبو سكين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنه حتي على مستوي الخسائر الذي شهدتها إسرائيل يوم ٧ أكتوبر فهي كانت ضربة قاسمة وشهدت مستوي خسائركبير في الحروب التى خاضتها من قبل.


وهناك نقطة فارقة ان التعامل والإعلام الإسرائيلي يسوق الروايا الإسرائيلية ويقوم انه لا فارق بين غزة وحماس، كما تؤيد أمريكا والدول الغربية إسرائيل في هذا السياق، وهذا لايعني ممارسة هذه الإبادة الجماعية لغزة واهاليها بهذا الشكل.

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