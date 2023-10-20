تحديث الصناعة: تسليم خطابات لـ22 من أصحاب العصارات لتطوير إنتاج العسل الأسود

أعلن مركز تحديث الصناعة عن تم تسليم خطابات لـ22 من أصحاب العصارات وذلك لتطوير خطوط الإنتاج بداية من العصر ومروراً بالعملية الإنتاجية وانتهاءً بأحواض التخزين والتعبئة والتغليف، وذلك بحضور محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، والمدير التنفيذي لمركز لتحديث الصناعة السيدة دعاء سليمة، ومدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر الدكتور هشام الهلباوي بمقر محافظة قنا.

جاء ذلك في إطار التعاون بين مركز تحديث الصناعة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنفيذ خطة تطوير تكتل العسل الأسود بمحافظة قنا، وبناءً علي تكليفات رئيس الجمهورية بالاهتمام بتطوير الصناعات التراثية الصغيرة، والخطة المعدة لتطوير ورفع كفاءاة عصارات العسل الاسود ليكون نموذجاً يحتذي به في التكتلات الاقتصادية التي بدأت تنتشر علي مستوي المحافظات.

وعمل مركز تحديث الصناعة بصفته المنفذ لتدخلات التطوير علي العديد من المحاور بداية من رفع الوعي بأهمية التطوير لزيادة معدلات الانتاج، ومنها إعداد مواصفة قياسية معتمدة للعسل الاسود مع الهيئة العامة للمواصفات والجوده ، وتقنين أوضاع العصارات، ودراسة أوضاع العصارات وإعداد كتيب بأهم اشتراطات التوافق مع اشتراطات الايزو 22000، وأيضا بناءً علي توجيهات معالي وزير التجاره والصناعة بأهمية التعميق التصنيع المحلي، قام المركز بالتواصل مع عدد من المصنعين المحليين لتصنيع خطوط الانتاج بناءً علي الاشتراطات المطلوبة.

وأكدت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المركز وبالتعاون مع محافظة قنا وبرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر تعمل جاهدة على الارتقاء بهذه الصناعة التاريخية، للوصول بها بعد تطويرها إلى الصدارة وجعل المنتج ينافس عالمياً ويصبح ضمن الصادرات الأكثر صدارة في مصر.

وتم خلال الاجتماع عرض نموذج محاكاة لتطوير خطوط الانتاج من قبل إحدى الشركات المتقدمة لمناقصة تصميم وتوريد وتركيب خطوط الإنتاج في العصارات.

وتم إجراء جولة ميدانية لعدد من العصارات التي سيتم تطويرها ضمن خطة العمل وذلك للوقوف على تطبيق الخطة الفعلية لتطوير العصارات.