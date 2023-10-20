أسوشيتد برس: أهالي غزة يشربون المياه المالحة والمخابز تغلق أبوابها

وصف تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية الحصار الإسرائيلي علي قطاع غزة بالمميت والمدمر. ويسُمع دوي انفجارات مع استمرار القصف.

ويهاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة بلا هوادة. وبدأ الغذاء في النفاد وتمنع إسرائيل حتى الآن كل المحاولات الإنسانية لإدخاله.

وقال تقرير أسوشيتد برس الأمريكية أن سكان غزة لم يستحموا منذ أسبوع بسبب شح المياه ويحصلون على مياه الشرب من مدرسة الأمم المتحدة، حيث يوزع العمال أوعية المياه من طبقة المياه الجوفية في غزة على الأسر طعمها مالح. وتوقفت محطات التحلية عن العمل مع نفاد الوقود.

وأغلقت كثير من المخابز لأنهم لا يملكون ما يكفي من الماء أو الكهرباء. ولا تزال السلطات تعمل على الترتيبات اللوجستية لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة من مصر.