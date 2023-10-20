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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شعبة المنتجات الغذائية: إزالة الصعوبات أمام صناعة الثلج ومنتجي الوجبات الجاهزة

صدى البلد

عقدت شعبة المنتجات الغذائية المتنوعة بغرفة الصناعات الغذائية، برئاسة محمد باشنفر اجتماعا موسعا مع منتجي الثلج وثلاجات التخزين المبرد والمجمد والوجبات الجاهزة وسلاسل السوبر ماركت على مستوى الجمهورية لمناقشة فرص النمو واستعراض الحلول المقترحة للمشاكل التي تواجه المنتجين.

أعلن محمد باشنفر عضو مجلس إدارة الغرفة، رئيس شعبة المنتجات المتنوعة، قيام الغرفة بتوفير العديد من برامج الدعم الفني وبرامج التدريب والمبادرات الخاصة بتطوير الأداء الفني والإداري لمختلف المنشآت الصناعية أعضاء الغرفة ورفع كفاءة العاملين من خلال بروتوكولات التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية ومقدمي الخدمات.

وقال باشنفر، إن مجلس إدارة الغرفة يولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الشراكات مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية للمواصفات والجودة والتعاون مع المؤسسات الدولية بهدف زيادة تنافسية المنتجات المصرية وتسهيل النفاذ إلى الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف: كما تسعي الغرفة للعمل على إزالة كافة الصعوبات التي تواجه صناعة الثلج ومنتجي الوجبات الجاهزة وتوافقها مع اشتراطات سلامة الغذاء بجانب البرامج التدريبية لحل مشكلة نقص العمالة في هذا الصناعة ومنها المبادرات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني.

وأشار إلى أن السلاسل التجارية ستشهد تطور كبير خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بإزالة كافة العقبات، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دوري مع ممثلي السلاسل التجارية خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف رئيس شعبة المنتجات الغذائية المتنوعة، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع دوري مع المعبئين وأصحاب ثلاجات التخزين المبرد والمجمد.

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