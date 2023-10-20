الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 16مسجدًا اليوم الجمعة

انطلقت اليوم الجمعة 20/ 10/ 2023م عشرة قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:



1- مديرية أوقاف القاهرة (15 مايو)

2- مديرية أوقاف المنيا (أبو الصفا – بني عبيد)

3- مديرية أوقاف البحيرة (أبو المطامير)

4- مديرية أوقاف الدقهلية (الجمالية)

5- مديرية أوقاف مطروح ( الضبعة)

6- مديرية أوقاف الأقصر (الزينية)

7- مديرية أوقاف البحر الأحمر (القصير)

8- مديرية أوقاف جنوب سيناء (دهب)

9- مديرية أوقاف الغربية (زفتى)

10- مديرية أوقاف الوادي الجديد (الكفاح – الفرافرة)

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى تم بحمد الله تعالى افتتاح ( 16 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا اليوم الجمعة الموافق 20 / 10 / 2023م، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023م حتى تاريخه ( 260 ) مسجدًا منها ( 192 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 68 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. مسجد سيدي خضر – الطيبة - نبروه

2. مسجد الرحمن الرحيم – قرية كفر بني سالم

3. مسجد شباسي الأحمدية - مركز شربين

مديرية أوقاف البحيرة

4. مسجد عزبة محلبة – الأبعادية – مركز دمنهور

5. مسجد الرحمن - السنيحة – سيدي غازي – كفر الدوار

6. مسجد آل سكيكر- قرية سرنباى - مركز المحمودية

7. مسجد الذاكر - قرية الحماد - مركز رشيد

مديرية أوقاف المنيا

8. مسجد الرحمن – الشماس الغربي – أبو قرقاص

9. مسجد أحمد الشريف – البرجاية - المنيا

مديرية أوقاف دمياط

10. مسجد النور - باب الحرس - دمياط

مديرية أوقاف القليوبية

11. مسجد حسن عبدالعال – عرب الحسانية – شبين القناطر شرق

مديرية أوقاف الفيوم

12. مسجد الرحمة – عزبة الغول – قرية مطرطارس – مركز سنورس

13. مسجد عباد الرحمن – حاتم الطائي – مركز يوسف الصديق

14. مسجد محمد قاسم – أبجيج – مركز الفيوم

مديرية أوقاف الجيزة

15. مسجد بلال الطريق الأبيض – كرداسة

16. مسجد التوحيد – كرداسة