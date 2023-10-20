لدعم فلسطين.. بدء توافد المواطنين على ميدان أبو الحجاج بالأقصر

شهد ميدان أبو الحجاج بمحافظة الأقصر، توافد المواطنين من كافة أنحاء المحافظة، استعدادا لوقفة لدعم غزة والأشقاء الفلسطينيين، بالأعلام وشعارات متعددة، وسط تأمينات مشددة.

وكان قد انتشرت دعوات وشعارات كثيرة على صفحات التواصل الإجتماعي بمحافظة الأقصر، أمس ، لحث الأهالى والأطفال والسيدات وجميع سكان المحافظة على النزول بميدان أبو الحجاج الأقصري، للمشاركة فى مظاهرات دعم فلسطين.

وخصصت ثلاثة مساجد تأدية صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين بعد أداء صلاة الجمعة في عدد من المساجد البالغ عددها 120 مسجداً في محافظات الجمهورية .

وخصصت مديرية أوقاف الأقصر هذه المساجد بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وتحت إشراف الشيخ سيد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بالاقصر .

ووفقاً لما حدٌدته الوزارة فإنّ مساجد محافظة الأقصر الذي تؤدى فيها صلاة الغائب علي أرواح شهداء فلسطين هي مسجد سيدى ابو الحجاج بوسط مدينة الاقصر ومسجد الساحه الرضوانية بقرية البغدادى ومسجد ساحة الشيخ الطيب بمركز القرنة.



IMG-20231020-WA0019

IMG-20231020-WA0018

IMG-20231020-WA0016

IMG-20231020-WA0017

IMG-20231020-WA0015

IMG-20231020-WA0014

IMG-20231020-WA0013

IMG-20231020-WA0012