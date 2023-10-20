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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لدعم فلسطين.. بدء توافد المواطنين على ميدان أبو الحجاج بالأقصر

توافد المواطنين على
توافد المواطنين على ميدان ابو الحجاج بالاقصر

شهد ميدان أبو الحجاج بمحافظة الأقصر، توافد المواطنين من كافة أنحاء المحافظة، استعدادا لوقفة لدعم غزة والأشقاء الفلسطينيين، بالأعلام وشعارات متعددة، وسط تأمينات مشددة.

 

وكان قد انتشرت دعوات وشعارات كثيرة على صفحات التواصل الإجتماعي بمحافظة الأقصر، أمس ، لحث الأهالى والأطفال والسيدات وجميع سكان المحافظة على النزول بميدان أبو الحجاج الأقصري، للمشاركة فى مظاهرات دعم فلسطين.

 

وخصصت ثلاثة مساجد تأدية صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين بعد أداء صلاة الجمعة في عدد من المساجد البالغ عددها 120 مسجداً في محافظات الجمهورية .

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وخصصت مديرية أوقاف الأقصر هذه المساجد بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وتحت إشراف الشيخ سيد عبد الدايم  وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بالاقصر .

ووفقاً لما حدٌدته الوزارة فإنّ مساجد محافظة الأقصر الذي تؤدى فيها صلاة الغائب علي أرواح شهداء فلسطين هي مسجد سيدى ابو الحجاج بوسط مدينة الاقصر ومسجد  الساحه الرضوانية بقرية البغدادى ومسجد ساحة الشيخ الطيب بمركز القرنة.
 

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الأقصر الاجتماعى أبو الحجاج الأقصرى بمحافظة الأقصر اوقاف الاقصر أداء صلاة الجمعة

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