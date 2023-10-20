عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يوضح مفهوم الاحتلال من المنظور النبوي والإسلامي

تحدث عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن الوطن وأهمية الحفاظ عليه، قائلا: إن الإسلام اعتبر خروج الإنسان من وطنه وأرضه عقابا، منوها بأن رسول الله علم الصحابة أهمية التمسك بالأرض مهما كانت الصعاب.



وأضاف "عبد الغني هندي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، أن الاحتلال من المنظور النبوي والإسلامي، لا يحتل الأرض فقط، بل يحتل العرض والمال وكل شيئ، منوها بأن الإسلام أمرنا بالحفاظ على الأرض والنفس.



واسترسل: الإسلام أمر بمراعاة العديد من الأمور في الحرب، مستشهدا بوصايا رسول الله :"لا تقطعوا شجرة.. وألا تقتلوا امرأة ولا صبيا ولا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا مريضا.. لا تمثلوا بالجثث.. ولا تسرفوا فى القتل.. ولا تهدموا معبدا ولا تخربوا بناء عامرا.. حتى البعير والبقر لا تذبح إلا للأكل".



وأكمل: حال وجود أي احتلال لابد من مقاومته، والتكاتف معا من أجل محاربة الاحتلال، مستشهدا بقول رسول الله :"مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".