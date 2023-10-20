عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحوث القطن يكرم متدربين من 12 دولة إفريقية

صدى البلد

قامت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي برعاية السيد القصير،وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  ووزارة الخارجية المصرية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية برئاسة  السفير أشرف إبراهيم – الأمين العام للوكالة بعمل حفل تكريم لعدد 18 متدربًا من 12 دولة إفريقية في مجال التدريب وبناء القدرات ونقل الخبرات  وذلك في مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور محمد سليمان. 

وذلك في إطار الإهتمام الكبير الذي توليه جمهورية مصر العربية وتنفيذًا وانعكاساً لرغبة القيادة السياسية في تعظيم تواجد مصر في الدول الأفريقية وتعميق صلاتها وتقوية روابطها، ودعم جهودها في تحقيق أجندة وأهداف التنمية المستدامة.

وصرح الدكتور عبد الناصر رضوان – مدير معهد بحوث القطن، بأنه تم امس الخميس الموافق 19 أكتوبر 2023 الحفل الختامي للدورة الافريقية "تحسين إنتاج وتربية القطن تحت ظروف التغيرات المناخية" وقد حضر معالي السفير حسن النشار – نائبًا عن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، سيد فهمي منسق البرنامج، الدكتور شرين عاصم – نائب رئيس مركز البحوث الزراعية للبحوث، الدكتور محمد عبد المجيد - رئيس مجلس القطن والالياف والمحاصيل الزيتية، الاستاذ الدكتور/ أحمد عبد المغني – أستاذ التربية ومنسق الدورة، المهندس خالد شومان – جمعية قطن مصر، ولفيف من قيادات المركز ومعهد القطن.

وأكدت الدكتورة عبير عرفة - وكيل المعهد للبحوث ومنسقة الدورة، أن وزارة الزراعة تثمن الدور الهام التي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، في مشروعات التعاون مع الدول الافريقية من خلال عدد من البرامج التدريبية لرفع كفاءة القدرات البشرية ونقل الخبرات في مجال زراعة القطن، وقالت بأن التعاون بين الوكالة والمعهد قد أثمر عن عدد أربعة دورات تدريبية للأشقاء الأفارقة خلال الثلاث أعوام الماضية وذلك ضمن مجهودات التعاون في مجال تنمية قطاع القطن في أفريقيا لتدريب حوالي 90 مبعوثًا من أفريقيا.

وأفاد الدكتورمصطفي عطية عمارة - رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمشرف والمتحدث الاعلامي لمعهد بحوث القطن بأن هذا البرنامج لتعزيز جهود مصر في مجال التعاون علي كل المستويات، من خلال دعم مجالات العمل التي تُمثل أولوية بالنسبة للدول المُستفيدة، وأكد سيادته علي أن معهد بحوث القطن مستمر في تقديم الدورات التدريبية ونقل الخبرات للدول الافريقية من أجل دعم وتقوية وتعزيز هذا التعاون في مجال زراعة القطن لتحقيق أهداف التنمية لتلك الدول، وتشجيع العلاقات الثنائية بين كافة الدول الافريقية.

وقد أعرب المتدربون عن خالص شكرهم وتقديرهم وعرفانهم للدور المتميز والمجهود الذي بذلته كل من الوكالة المصرية للشراكة ومعهد بحوث القطن في إعداد وتنظيم هذه الدورة، وأكدوا علي أنهم سوف يعملون علي نقل الخبرات والمهارات التي أكتسبوها من خلال المزج بين التدريب العملي والنظرى والزيارات الميدانية لمختلف قطاعات القطن في مصر، من أجل تحسين قطاع القطن لبلادهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا ياخدك وقوتنا الخشنة هتبسطك| انغام تلقن أفيخاي أدرعي درسا قاسيا.. وعمرو أديب يوجه رسالة نارية

800 جنيه| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

نعمل بمعدل لم يسبق له مثيل منذ عقود.. تصريح مستفز من جيش الاحتلال

تحذير من ظاهرة جوية والأمطار تصل هذه المحافظات|الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

5 قنوات مجانية.. موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري السوبر

50 جنيها| بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن بعد قرار حكومي عاجل

القبة الحديدية تسقط.. إسرائيل تقتحم 7 مناطق وتنهزم بواحدة ورسالة من غزة

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

الأمين العام للأمم المتحدة: مصر بلد ذات سيادة ويجب ادراك قوانينها

ملحمة أمام معبر رفح.. المعدات تمهد الطريق والأمم المتحدة تكشف موعد دخول المساعدات

من معبر رفح.. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوقف اطلاق النار على غزة

تضامنا مع فلسطين.. المئات يؤدون صلاتي الجمعة والغائب بمسجد الحامدية الشاذلية| فيديو

80 خيمة مصرية على حدود غزة| مشاهير أمام معبر رفح في سيناء.. مرابطون حتى الإغاثة| شاهد

بلاش نعاقبهم مرتين.. الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. فساتين أثارت الجدل لـ سمية الخشاب

في اليوم العالمي لهشاشة العظام.. أعراض وأسباب مفاجئة للمرض

تعليق غير متوقع من جمال شعبان على فيديو محمد صلاح لدعم غزة| شاهد

الوضع كارثي…طفلة من غزة تثير الجدل على السوشيال ميديا لسبب صادم

فيديو

بيجامات كستور.. رسالة قاسية من أنغام إلى متحدث جيش الاحتلال

مقطع فيديو لكرسي مهجور تحول لمنطقة جذب سياحي .. شاهد

أين أنتم يا عرب .. مقطع فيديو مؤثر بثته ناشطة وإعلامية فلسطينية

مقطع فيديو لطبيب يثير الجدل حول عنصر غير متوقع في الحمام يسبب السرطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ