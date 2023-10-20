أمين الأمم المتحدة من رفح: نعمل مع كل الأطراف لإدخال المساعدات لأهالي غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوس جوتيريش، إن إسرائيل والأمم المتحدة أعلنا أن المساعدات الإنسانية ستدخل إلى غزة، وهناك اتفاق بين مصر وإسرائيل لإدخال المساعدات ولكن تم بشروط.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن أمام معبر رفح في سيناء.

وأضاف جوتيريش، قائلا: “نعمل مع كل الأطراف للتأكد لتوضيح هذه الشروط والحد من القيود من أجل القيود لإرسال الشاحنات إلى المكان المطلوب”.

وتابع: “في هذا الجانب لدينا الكثير من الشاحنات المحملة بالدواء والطعام والماء، وهي نفس الأشياء التي يحتاجها، خط حياة فارق بين الحياة والموت في غزة .. ما نحتاجه أن تتحرك هذه الشاحنات إلى الجانب الأخر بأكثر كمية ممكنة”

واستكمل: “نحتاج بشدة لإدخال الشاحنات بأسرع وقت ممكن، يجب أن يكون هناك مجهود مستمر، ونحن لسنا بانتظار قافلة واحدة نحن بانتظار قوافل شاحنات لوصول الدعم الكافي للشعب في غزة”.