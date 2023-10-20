تضامنا مع فلسطين.. المئات يؤدون صلاتي الجمعة والغائب بمسجد الحامدية الشاذلية| فيديو

أدى المئات من المصلين صلاتي الجمعة والغائب على أرواح شهداء مدينة غزة الفلسطينية، بمسجد الحامدية الشاذلية بالجيزة، وذلك بالتزامن مع الجمعة الثانية من شهر ربيع الآخر.

المئات يؤدون صلاتي الجمعة والغائب بمسجد الحامدية الشاذلية

وحرص المصلون على الدعاء لأهالي غزة بالنصر، ومواساة أهالي الشهداء بالدعاء، وللمصابين بالشفاء العاجل.

الجامع الأزهر ينظم وقفة تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي

فيما دعا الجامع الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، جموع الشعب المصري لوقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة اليوم ، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي.

وأكد الدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر ، أنه سوف يتم أداء صلاة الغائب على شهداء فلسطين الأبية ، بحضور كبير من قيادات الأزهر الشريف، وسوف يتقدم المصلين فضيلة د. محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وكل من: د. نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والوزيرة سحر نصر المدير التنفيذي لبيت الزكاة المصري، والشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمود الهوارى الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أسامة الحديدي مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور وليد أبو العينين مدير عام أمن المشيخة، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أ. د أحمد الطيب، وتأييدا لقرارات رئيس الجمهورية، وفي إطار دعم القضية الفلسطينية ونصرة الأقصى ومؤازة المرابطين المدافعين عن أرضهم.

انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 16مسجدًا اليوم الجمعة

في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، انطلقت اليوم الجمعة 20/ 10/ 2023م عشرة قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:

1- مديرية أوقاف القاهرة (15 مايو)

2- مديرية أوقاف المنيا (أبو الصفا – بني عبيد)

3- مديرية أوقاف البحيرة (أبو المطامير)

4- مديرية أوقاف الدقهلية (الجمالية)

5- مديرية أوقاف مطروح ( الضبعة)

6- مديرية أوقاف الأقصر (الزينية)

7- مديرية أوقاف البحر الأحمر (القصير)

8- مديرية أوقاف جنوب سيناء (دهب)

9- مديرية أوقاف الغربية (زفتى)

10- مديرية أوقاف الوادي الجديد (الكفاح – الفرافرة)

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى تم بحمد الله تعالى افتتاح ( 16 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا اليوم الجمعة الموافق 20 / 10 / 2023م، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023م حتى تاريخه ( 260 ) مسجدًا منها ( 192 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 68 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. مسجد سيدي خضر – الطيبة - نبروه

2. مسجد الرحمن الرحيم – قرية كفر بني سالم

3. مسجد شباسي الأحمدية - مركز شربين

مديرية أوقاف البحيرة

4. مسجد عزبة محلبة – الأبعادية – مركز دمنهور

5. مسجد الرحمن - السنيحة – سيدي غازي – كفر الدوار

6. مسجد آل سكيكر- قرية سرنباى - مركز المحمودية

7. مسجد الذاكر - قرية الحماد - مركز رشيد

مديرية أوقاف المنيا

8. مسجد الرحمن – الشماس الغربي – أبو قرقاص

9. مسجد أحمد الشريف – البرجاية - المنيا

مديرية أوقاف دمياط

10. مسجد النور - باب الحرس - دمياط

مديرية أوقاف القليوبية

11. مسجد حسن عبدالعال – عرب الحسانية – شبين القناطر شرق

مديرية أوقاف الفيوم

12. مسجد الرحمة – عزبة الغول – قرية مطرطارس – مركز سنورس

13. مسجد عباد الرحمن – حاتم الطائي – مركز يوسف الصديق

14. مسجد محمد قاسم – أبجيج – مركز الفيوم

مديرية أوقاف الجيزة

15. مسجد بلال الطريق الأبيض – كرداسة

16. مسجد التوحيد – كرداسة