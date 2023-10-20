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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي العهد الأردني: من حق الفلسطينيين أن يعيشوا على أرضهم بسلام

صدى البلد

أكد ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أن من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش على أرضه بسلام، ويقيمون دولتهم المستقلة، مهما طالهم الظلم.


جاء ذلك خلال إشراف ولي العهد الأردني اليوم الجمعة، على تجهيز طائرة أردنية تحمل مساعدات إنسانية ومواد إغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة.


وودع ولي العهد الأردني في مطار ماركا العسكري طاقم الطائرة المتوجهة إلى مطار العريش في مصر، لإيصالها إلى قطاع غزة، مبينا أن هذه المساعدات تعبر عن الدعم الصادق من جميع الأردنيين إلى الأشقاء في فلسطين.


وأكد ولي العهد الأردني، أن ما يقوم به الأردن تجاه فلسطين الشقيقة نابع من إيمان عميق وراسخ بالإخوة المبنية على أخلاقيات ومبادئ متجذرة.


وحذر من سياسة العقاب التي تنتهجها إسرائيل في حربها على غزة، وقال إن اتباع سياسية استهداف المدنيين الآمنين وحصارهم يخرق القانون الدولي.


واعتبر ولي العهد الأردني أن قطع المياه والدواء والغذاء والكهرباء لا يستخدم ورقة ضغط وهذا غير مقبول وغير إنساني.
 

 

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