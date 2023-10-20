انطلاق فعاليات الوقفة التضامنية بغرفة القاهرة لتأييد قرارات السيسي

انطلقت منذ قليل فعاليات الوقفة التضامنية لمجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري من امام مقر الغرفة بميدان الفلكي بمنطقة باب اللوق بالقاهرة تتضمن مجلس إدارة الغرفة ورؤساء وأعضاء مجالس ادارات والجمعيات العمومية للشعب التجارية بالغرفة وموظفي الغرفة لتاييد قرارات ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنع التهجير القسري لأبناء غزة إلى سيناء حفاظاً على القضية الفلسطينية واحتراماً لسيادة مصر على أراضيها.

وتتضمن الوقفه تاييدا لكافة قرارات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بهذا الشان ومن المقرر ان تتجه مسيرة تاييد منتسبي غرفة القاهرة الحاشدة للرئيس عبد الفتاح السيسي من مقر الغرفة الي مقر المنصة بشارع صلاح سالم بمدينة نصر وذلك بمشاركة كبيرة لرئيس غرفة القاهرة ايمن العشري واعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء واعضاء مجالس الشعب التجارية وموظفي الغرفة .

وخلال الوقفه التضامنية رفع منتسبي غرفة القاهرة الاعلام المصرية والفلسطينية، ورددوا الشعارات المؤيدة والمساندة لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي «تحيا مصر»، و«كلنا معاك يا ريس »