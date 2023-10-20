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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حكّموا ضمائركم | كريم عبد العزيز يناشد العالم : أنقذوا الشعب الفلسطيني

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

عبر الفنان كريم عبد العزيز عن غضبه لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من هجمات واعتداءات وحشية من قبل قوات الاحتلال.


وكتب كريم على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أناشد ضمائر العالم إنقاذ الشعب الفلسطيني إلي الأمم المتحدة وجامعه الدول العربية والهلال الأحمر وكل من هو معني إنسانيا أن يحكّم ضميره في إنقاذ شعب يغتال بمجازر بشريه من عدو صهيوني ..تحيا مصر وعاشت فلسطين حرة أبية.

 

 

فنانو مصر يدعمون قرارات الرئيس 

أطلق فنانو مصر حملة لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعماً لقراراته في حماية مصر، والوقوف في وجه أي مخطط صهيوني.

وانضم لحملة تفويض الرئيس السيسي، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والفنانة صابرين، والفنانة روجينا، والفنانة بسمة، ودينا، ورانيا يوسف، ورانيا محمود ياسين. 

 

دعم نقابة المهن التمثيلية 

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين بيانا صحفيا تدعم فيه قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اتجاه القضية الفلسطينية وتستنكر الاعتداء الغاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين.

 

وجاء نص البيان ليؤكد أن النقابة تدعم تصريحات الرئيس السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من الميدانيين وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف في المواثيق الحقوقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولي.

 

وأضاف البيان أن موقف مصر الراسخ انما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة اتجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الامن القومي المصري وبسط السيادة المصرية على كافة الأراضي المصرية أهمها وأولها وآخرها ارض الفيروز سيناء.

 

كريم عبد العزيز الفنان كريم عبد العزيز الشعب الفلسطيني الهلال الأحمر جامعة الدول العربية الأمم المتحدة

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