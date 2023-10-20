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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلّص على صاحب المحل | قرار عاجل ضد فني تكييفات بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قرر المحامى العام لنيابات البحر الأحمر إحالة المتهم بقتل صاحب محل خردة بمنطقة شارع الكهف بمدينة الغردقة لمحكمة الجنايات محبوسا بتهمة القتل.

وكشفت تفاصيل القضية أن أجهزة الأمن بالبحر الأحمر كشفت غموض العثور على جثة داخل محل تكييفات بها طعنة بآلة حادة، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة عاملا بمحل تكييف، نفذ جريمته وأخفى الجثة بمحل عمله وفوجئ صاحب المحل بجثة المجنى عليه.

تلقى المقدم مصطفى حلمى رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة إخطارا من صاحب محل إصلاح تكييفات بالعثور على جثة شخص مجهول داخل المحل، تبين أن عامل بالمحل وراء الواقعة بسبب خلافات بينهما، سدد المتهم طعنة أودت بحياة الضحية.

البحر الأحمر قسم شرطة ثان الغردقة نيابات البحر الأحمر اجهزة الامن ارتكاب الجريمة

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