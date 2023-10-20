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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة دفاع الاحتلال : الطائرة 45 تصل إسرائيل بـ 1000 طن أسلحة

مساعدات عسكرية لإسرائيل
مساعدات عسكرية لإسرائيل

أعلنت وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن 45 طائرة شحن على متنها 1000 طن من الأسلحة، وصلت إلى إسرائيل منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الجاري.


ووفقا ل "روسيا اليوم"، لفتت الوزارة في بيان إلى أن الطائرة رقم 45 هبطت في إسرائيل صباح اليوم.


وقد تم حتى الآن جلب حوالي 1000 طن من الأسلحة ووسائل الحرب لدعم أنشطة الجيش الإسرائيلي.


وهبطت طائرة الشحن هذا الصباح في مطار رامون بالقرب من إيلات وعلى متنها شحنة عسكرية أخرى تشمل سيارات إسعاف عسكرية ومعدات طبية للهيئة الطبية وغيرها من التدابير التي سيتم استخدامها لزيادة الاستعداد.


وأشارت الوزارة إلى أن هذه الطائرة، تأتي كجزء من الجسر الجوي إلى إسرائيل، بقيادة مدير المشتريات وقسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي ووفد المشتريات التابع لوزارة الدفاع في نيويورك.

وأكدت في بيانها أنه قد تم حتى الآن إدخال حوالي 1000 طن من الأسلحة إلى إسرائيل، ومعظمها عبارة عن أسلحة من مختلف الأنواع، لدعم الخطط الهجومية للجيش الإسرائيلي.

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