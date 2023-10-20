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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فلسطين حرة أبية.. الشيخ أسامة الأزهري يقود المتظاهرون أمام النصب التذكاري| شاهد

صدى البلد

قاد الدكتور الشيخ أسامة الأزهري،  المتظاهرين أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، وذلك بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة وشعبها، حاملين اعلام دولة فلسطين الشقيقة ، وذلك عقب صلاة الجمعة .

وردد الأزهري هتافات:"تحيا فلسطين حرة أبية.. تحيا فلسطين".

واحتشد الآلاف من المواطنين أمام النصب التذكاري بطريق النصر وظلوا يرددوا الهتافات المعبرة عن مشاعر الغضب تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة وشعبها، حاملين اعلام دولة فلسطين الشقيقة ، وذلك عقب صلاة الجمعة .

وردد المتظاهرون هتافات:"يا فلسطين يا فلسطين احنا معاكي ليوم الدين.. ولا سينا ولا تهجير الأرض أرض فلسطين.. سينا ارضنا تمنه الدم.. اصح يا بايدن فوق يا عم .. ورفع المتظاهرون لافتات الدعم والتأييد ومناصرة الشعب الفلسطيني، والتنديد بقصف المدنيين العزل والمستشفيات .

وطالب المتظاهرون بضرورة وقف الانتهاكات والعدوان على قطاع غزة، وضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بواجباته في هذا الإطار وفقًا للأعراف الدولية التي تجرم استهداف المدنيين

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية قد دعا المصريين لحشد شعبي اليوم الجمعة أمام نصب الجندي المجهول بطريق النصر بمدينة نصر ، تضامناً مع التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، والتعبير عن الرفض التام لاعتداءت دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها .

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