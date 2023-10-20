توضيح عاجل بشأن تدريس الدين للطلاب .. ومفاجئة للمستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم | التعليم في أسبوع

شهد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بشأن التعليم قبل الجامعي على مدار الأسبوع … وفيما يلي يرصد موقع صدى البلد أبرز أخبار وزارة التربية والتعليم على مدار الاسبوع .

تكريم الفائزين بالمسابقة الثقافية الدينية الكبرى وتوضيح عاجل بشأن مادة الدين

في يوم السبت 14 أكتوبر 2023 ، كرم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الفائزين في المسابقة الثقافية الدينية الكبرى المشتركة الرابعة للعام الدراسى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، والتي تهدف الى تصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر صحيح الدين وبناء الوعى الثقافى والمعرفى، وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وفي كلمته، قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أنه مع اهتمام وزارة التربية والتعليم بكافة المواد الدراسية، إلا أنَّها تُولي مادة التربيةِ الدينية أهمية قصوى، فتحرص أشد الحرص على الارتقاء بها، وتطوير مناهجها، وتحديثِ أساليبها، وتدريبِ معلميها، وتكثيفِ أنشطتها، لتتحول التربية الدينية من مادة دراسية، إلى سلوك فعلي يعيشه الطالب، وينعكس على معاملاته.

وأشاد الوزير بالتعاون المثمر والمستمر مع وزارة الأوقاف في مجال تدريب معلمي التربيةِ الدينية وإهداء مجموعة من إصداراتِ الوزارة ومطبوعات المجلسِ الأعلى للشئون الإسلامية للمتدربين، لتزويدهم بالمعارف الصحيحةِ التي تعينهم على تقويم الفكر، وتحصين الطلاب من الأفكار المضللة التي قد تستهدفهم.

فرصة ثانية للمستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم

شهد هذا الاسبوع حالة من الجدل بعد ان عبر المستبعدون من مسابقة 30 ألف معلم عن استيائهم بعد ان فوجئوا بإستبعادهم من المسابقة رغم مرورهم بكافة الاختبارات اللازمة .

وفي هذا الاطار .. قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها حاليا التنسيق مع الجهة المعنية لمنح المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا التدريبات محاولة أخرى لاجتياز التدريب للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز بالتزامن مع اجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.

كما أكدت الوزارة أنها بصدد البدء في اجراءات إعلان مسابقة أخرى لاستكمال العدد المخصص للوزارة، حيث يحق لكافة المعلمين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم لهذه المسابقة.

وتناشد الوزارة كافة المعلمين المتقدمين للمسابقة بضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية فقط وعدم الانسياق خلف الشائعات والمعلومات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف إثارة البلبلة والتشكيك في المسابقة التي تتم في إطار من الاجراءات المنضبطة التي تستهدف انتقاء أفضل وأكفأ المعلمين.

التعليم تبحث إنشاء مدارس تكنولوجية زراعية صديقة للبيئة

وخلال الاسبوع أيضا ، استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السفير بيتر موليما سفير دولة هولندا بمصر لمناقشة أوجه التعاون المشترك فى مجال التعليم الفنى، فضلا عن بحث آليات تنفيذ إنشاء مدارس تكنولوجية زراعية صديقة للبيئة بمحافظتي سوهاج وأسيوط كمرحلة أولية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن التعليم الفنى أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بتطوير التعليم الفنى، مضيفًا أن الوزارة تعتمد فى التعليم الفنى على استراتيجية تتكون من ثلاث محاور هى تطوير التعليم، والتركيز على بناء الشخصية، والمناهج التكاملية، بجانب التنمية المهنية للمعلمين العاملين بهذه المدارس، مشيرًا إلى تغير الصورة الذهنية للتعليم الفنى فى المجتمع، حيث يوجد إقبال كبير من الطلاب المتميزين الحاصلين على درجات مرتفعة للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، فضلًا عن زيادة الطلب على العمالة الفنية المصرية في سوق العمل المحلي والعالمي، وهو الذي ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.

هدية مجانية لطلاب المدارس

خلال زيارته لمدارس محافظة الاسكندرية هذا الاسبوع ، كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن مفاجئة مانية لطلاب المدارس خلال العام الدراسي الحالي .

حيث قال الوزير : أن الوزارة قامت بإعداد كتب تعليمية وتدريبية بها شرح وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، مشيرًا إلى أنه تم تحميلها على موقع الوزارة مجانًا، بالإضافة إلى تحميل بنوك الأسئلة على موقع الوزارة كمواد مرجعية، وذلك في إطار المشروع الذي أطلقته الوزارة "التقويم من أجل التعلم"؛ لصقل الطالب وتنوع أساليب حصوله على المعلومات العلمية، ووجه الوزير الطلاب بالاستفادة من هذا المحتوى؛ لتحقيق تعدد مصادر التعلم بجانب المدرسة.



وزير التربية والتعليم يشهد ورشة عمل "تطوير مناهج المرحلة الإعدادية

وفي الاسبوع نفسه .. شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، فعاليات ورشة عمل "تطوير مناهج المرحلة الإعدادية ومراعاة النوع الاجتماعى" بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ

وأكد الدكتور رضا حجازي أن المناهج تم تطويرها بمعايير ممنهجة وخبرات محلية ودولية، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بدمج المفاهيم الحديثة كريادة الأعمال، والتثقيف المالي والاقتصاد الأخضر، والتعرض للقضايا الملحة على المستويين المحلي والدولي، كالقضية السكانية والصحة الإنجابية والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيولوجي وغيرها من القضايا ذات الصبغة العالمية، وقد اهتمت المناهج في بنائها بالمهارات الحياتية التي تسهم في إعداد الطلاب للحياة في ظل المتغيرات السريعة في كافة المناحي، مؤكدا أن تراعي المناهج مخاطبة الطالب بأسلوب بسيط وميسر، مشددا على الدقة اللغوية والعلمية.



اجتماع عاجل لوزير التعليم مع قيادات التعليم في السويس

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة الإجراءات المتعلقة بانتظام العام الدراسى.

وفى مستهل كلمته، أعرب الوزير عن سعادته بزيارة محافظة السويس، مشيدا بحسن الإدارة والحوكمة المطبقة بها.

وقال الوزير: "إن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتحقيق عام دراسي آمن ومنضبط، ومن بينها تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية، كما تم تحديد مسئول عن الصيانة البسيطة داخل كل مدرسة يقوم بتقديم تقرير أسبوعي باحتياجات هذه الصيانة والإبلاغ عنها بشكل دوري، موجهًا الشكر لهيئة الأبنية التعليمية على متابعتها المستمرة لصيانة المدارس.

افتتاح عددا من المدارس في السويس

في إطار زيارته لمحافظة السويس، قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بافتتاح أعمال التوسعات بعدد من المدارس بالمحافظة.

وقد رافق الوزير والمحافظ خلال زيارتهما، اللواء يسري عبدالله سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، وخالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس، والاستاذ احمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة، وياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس.

وقد قام الوزير ومحافظ السويس، بافتتاح التوسعات بمدرسة الشهيد فاضل سالم بحي السويس، والتي تضم عدد ١٩٨٥ طالبًا، ويبلغ عدد المباني بها ٦ مباني، ويبلغ عدد فصول المبني الجديد ٢٩ فصلًا، كما تفقدا بعض فصول رياض الأطفال بالمدرسة.

وعقب ذلك، توجه وزير التربية والتعليم ومحافظ السويس، لافتتاح التوسعات بمدرسة محمد عبد اللطيف الشيمي بحى فيصل، حيث يبلغ عدد طلابها ٨٧٠ طالبًا ، ويبلغ عدد فصول المبني الجديد ٤٨ فصلًا.

كما افتتح الدكتور رضا حجازي واللواء عبد المجيد صقر أيضا مدرسة الدكتورة هويدا أبو العطا للتعليم الأساسي بحى فيصل، والتي يبلغ عدد الطلاب بها ٢٨٩ طالبًا، وتشتمل على ٥٤٠ مقعدًا، وعدد ٣٣ فصلًا.

وافتتح الوزير والمحافظ أيضا التوسعات بمدرسة سيد أبو الرجال، ويبلغ عدد الطلاب بها ١٧٠٢ طالبًا، وتضم مبنيين أحدهما مبنى جديد يتضمن ١٨ فصلًا.

واختتم الوزير ومحافظ السويس الجولة بتفقد الأعمال الإنشائية لمدارس النيل الدولية بحي السويس، والتى ستضم جميع المراحل التعليمية بعدد فصول ٤٠ فصلا على مساحة ١١٥٠٠ متر مربع.

دقيقة حداد في المدارس على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كافة المديريات التعليمية بوقوف الطلاب، خلال طابور الصباح أمس الخميس بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك تعبيرا عن تضامن طلاب مصر مع القضية الفلسطينية التي كانت وستظل على رأس أولويات الدولة المصرية.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تضع القضية الفلسطينية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني على رأس جهود التوعية التي تقدمها لأبنائها الطلاب، مضيفا أن وزارة التربية والتعليم، طلابا ومعلمين، تقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في كافة القرارات التي تتخذها حفاظا على السيادة المصرية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.