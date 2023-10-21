عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تفاصيل شروط الصلح في جريمة عدم تسليم الميراث وفقا للقانون

الميراث
الميراث

يقدم موقع صدى البلد، معلومات قانونية، عن خطوات الصلح في جريمة عدم تسليم الميراث، وذلك وفقا لنصوص القانون، كما يلي:

 

عقوبة عدم تسليم الميراث

نصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.

وتكون العقوبة في حالة العود، الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاحب المنصب مفاجأة | الكشف عن اسم رئيس نادي الزمالك الجديد

حاجة تفرح.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ كهربا وجماهير الأهلي

هجوم عنيف من فرج عامر على ثلاثي الأهلي عقب التعادل مع سيمبا

امسحيها يا فنانة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بصورة على إنستجرام

اكتساح لـ حسين لبيب.. مؤشرات النتائج الأولية في انتخابات الزمالك

سيدة بألف رجل| معتصمة أمام معبر رفح تواجه مراسلة CNN صاحبة الفيديو المزيف.. فماذا حدث؟

المؤشرات الأولية لانتخابات الزمالك.. تفوق قائمة حسين لبيب باستثناء نائب رئيس النادي

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

ترشيحاتنا

برج العذراء وحظك اليوم السبت 21 اكتوبر 2023| سر نجاحك في الكلمة دى

بعد التهديد بقصفه.. إدارة مستشفى القدس ترفض الخروج وتناشد العالم بالتدخل.. خاص

NBC: الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن إيران لا تسعى لحرب مباشرة مع واشنطن

رسميا.. فوز قائمة حسين لبيب في انتخابات نادي الزمالك بالكامل

50 شخصية عربية تطالب المشاركين بقمة القاهرة للسلام بموقف رافض للعدوان الإسرائيلي

7 نصائح للسيطرة على الشعور من الخوف عند التعرض لأحداث صادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضعي زيت الزيتون على بشرتك.. النتيجة مذهلة

دون العثور على الأباء.. إنتشال رضيعة من تحت الأنقاض مع 2 من الأشقاء

ظاهرة غريبة قد تضرب الأرض وتسبب حالة من الذعر.. إليك التفاصيل

بعد استشناقه دخان الصواريخ.. رضيع يعاني من ضيق التنفس في غزة

فيديو

العالم في انتظار حدث فلكي مهم غدا.. تعرف عليه /فيديوجراف

حرب عالمية ثالثة "الأخطر والأشرس".. ماهى السيناريوهات المرعبة بعد اجتياح محتمل لـ غزة؟؟

نجوم كرة قدم عرب مهددين بالإيقاف لدعمهم القضية الفلسطينية.. فيديوجراف

مدرس انتهك جسد طالبة الإسكندرية في غياب والدتها وعندما حضرت كانت المفاجأة.. ماذا فعل؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ