المصريين الأحرار يحتشد بشارع النصر لتفويض الرئيس للحفاظ على الأمن القومي

احتشد الآلاف من أعضاء حزب المصريين الأحرار بمحافظة القاهرة مع صفوف الشعب في ملحمة وطنية بشارع النصر بمدينة نصر لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ التدابير والقرارات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري وما يراه بشأن القضية الفلسطينية.

فلسطين القضية .. والصهيونية النازية

وجاء ذلك وفق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، ومتابعة مباشرة من الدكتورة هبة واصل الأمين العام وغرفة عمليات الحزب المركزية.

وقام رائد مقدم مساعد رئيس الحزب لشؤون التنظيم وعدد من قيادات الحزب بارتفاع الهتافات "يارب ..يارب النصر الدائم لمصر و سيناء مصرية سيناء مصرية وفلسطين هي القضية و الصهيونية هي النازية، وتحيا مصر من الأن وابد الدهر".

وحمل قيادات واعضاء الحزب اللافتات والاعلام تحمل شعارات لا للتفريط في شبر من أرض سيناء ولا لتصفية القضية الفلسطينية ولا للتوطنين لا للتهجير نؤيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتخذ من قرارات للحفاظ علي الامن القومي المصري.

وحضر الفاعلية عدد من الهيئة العليا ومنهم وحيد وجيه وداليا التونسي وباسم ثروت وأحمد سيف المدير التنفيذى واعداد من أمانات ولجان الحزب المختلفة.

وكانت غرفة عمليات الحزب المركزية والمركز الإعلامي يٌتابع عن كثب كافة مجريات الفاعلية في محافظات مصري وردود الأفعال حولها مع مسار دورها في متابعة مستجدات الساحة داخليا واقليميا ودوليا.