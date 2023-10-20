الحركة الوطنية بالقاهرة يشارك في مظاهرات دعم فلسطين ويعلن تفويض السيسي

شاركت أمانة حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة القاهرة بقيادة اللواء سيد سلام، الأمين العام للحزب في المحافظة، في مظاهرات دعم القضية الفلسطينية أمام النصب التذكاري بمدينة نصر.

وتأتي هذه المشاركة تعبيرًا عن الوحدة والتضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل التصاعد الحاد للتوترات في المنطقة.

دعم حزب الحركة الوطنية للرئيس عبد الفتاح السيسي

وفي أثناء المظاهرات، أعرب اللواء سيد سلام عن دعم حزب الحركة الوطنية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأييده الكامل للموقف المصري في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قائلا: وفي هذا السياق، تم تفويض الرئيس السيسي؛ لاتخاذ القرارات اللازمة لحماية الأراضي والحدود المصرية.

وأكد سلام رفض حزب الحركة الوطنية بشدة لمخطط توطين الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة في سيناء، وأشار إلى أن هذا المخطط لا يمكن أن يحظى بقبوله وأن مصر تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.

تجدر الإشارة إلى أن المشاركة القوية والنشطة لأمانة حزب الحركة الوطنية في محافظة القاهرة تعكس التزامها القوي بقضايا الوطن والدعم الصادق للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الصعبة.

وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز التضامن مع القضية الفلسطينية.