قومى المرأة بأسوان: تنظيم 4 آلاف زيارة منزلية لحملة طرق الأبواب

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة والتعاون لإستمرار ومواصلة تنظيم الأنشطة والفعاليات لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى والمواطنين وخاصة فى القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمختلف القرى والأجور.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم تنظيم عدد 4 آلاف و250 زيارة منزلية إستهدفت توعية عدد 27 ألف 525 من السيدات والرجال والأطفال بقرى ونجوع مركزى إدفو وكوم أمبو وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب " بلدى أمانة " لنشر التوعية المجتمعية بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

الأسرة المصرية

وقالت هدى مصطفى إن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات فرع المجلس القومى للمرأة وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين ، علاوة على القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام .

وكان قد أشار اللواء أشرف عطية إلى أهمية الإجتماع الذى يعد فرصة مناسبة للتعرف عن قرب عن التحديات التى تواجه عدد من الدول النامية والتى ترتبط وتتأثر بتغير المناخ ، بالإضافة إلى دوره الفعال فى تسريع عملية إنشاء الترتيبات التمويلية اللازمة للدول المتضررة وتحديد آليات إستخدام الموارد المالية.

جهود

وأوضح أشرف عطية أن أسوان هى مدينة السد العالى الذى يعزز من الأمن المائى لمصر ، كما أنها تتمتع بتنوع فريد لمصادر الطاقة المتجددة تم إستغلالها فى إنشاء أكبر محطات للطاقة الشمسية ببنبان بطاقة 1460 ميجاوات ، بجانب التوسع فى إنشاء محطة أخرى للطاقة الشمسية بفارس بطاقة 500 ميجاوات لتكون فارس أول قرية نموذجية خضراء وخالية من ملوثات الكربون.

وأضاف عطية إلى أن محافظة أسوان تعد من أكثر المحافظات المصرية تأثراً بتغير المناخ حيث تعانى من إرتفاع درجات الحرارة وخاصة فى السنوات الأخيرة ، بجانب إنخفاض مستويات المياه الجوفية.

وخلال الفعاليات دعى محافظ أسوان جميع المشاركين إلى العمل معاً بروح التعاون والتفاهم والإنفتاح من أجل التوصل إلى نتائج إيجابية تُلبى طموحات الدول الأطراف فى مواجهة آثار التغيرات المناخية ، وحماية مجتمعاتنا وإقتصاداتنا ، متمنياً الخروج بمخرجات ناجحة وتوصيات هامة تساهم فى تشكيل مستقبل أكثر إستدامة لنا جميعاً .