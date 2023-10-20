كريس دويل: إسرائيل اعتادت على انتهاك القانون الدولي ويجب معاقبتها

قال كريس دويل، مدير مجلس التفاهم البريطاني العربي، إن كل الأطراف يجب أن تتحمل المسئولية، وعلى إسرائيل تحمل مسئوليتها واستخدامها القوى غير المسبوقة لقتل المدنيين، مؤكدًا أن هذا فشل تاريخي سياسي.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن حماس مسئولة عن أفعالها لأنها قامت بذلك وتعلم نتيجة ذلك، ولكن هذا لا يبرر لإسرائيل ما تقوم به، مشيرًا إلى أن 76% من الرأي العام البريطاني يرون ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد أنه عندما قامت روسيا باستخدام أسلحة في أوكراينا قام العديد من قادة الدول الغربية بإدانة ذلك، وحينما استخدمته إسرائيل قالوا إنه من حقها لأن إسرائيل اعتادت على انتهاك القانون الدولي ويجب معاقبتها لأنه بدون معاقبتها ستكرر الجرائم.

وتابع كريس دويل، مدير مجلس التفاهم البريطاني العربي، أنه لا يمكن ايصال المساعدات لغزة وتوزيعها دون وقف إطلاق النار من قبل إسرائيل.