خبير: ما يحدث في فلسطين ليس له علاقة بالإنسانية

قال الدكتور ياسر طنطاوي، خبير الشؤون العربية الإسرائيلية، إن المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان عليها أن تتحرك لإنقاذ الشعب الفلسطيني في ضوء الصمت الدولي في الفترة الحالية على ما يحدث في قطاع غزة، إذ أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بدعم إسرائيل بتعصب أعمى وواضح أمام الجميع، مطالبا العالم الغربي بتغيير نظرته أمام ما يحدث في فلسطين.

خبير يتحدث عن إسرائيل

وأضاف "طنطاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "سي بي سي" اليوم الجمعة، أن ما يحدث في فلسطين أمر ليس له أي علاقة بالإنسانية، موضحا أنخروج طلاب الجامعات والمدارس والشباب المصري اليوم يؤكد على دعم الدولة المصرية والشعب المصري للقضية الفلسطينية.

وتابع أن الشعب المصري حريص على توضيح رؤيته فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتأكيد على تفويض الرئيس السيسي والقيادة السياسية، والعمل على قلب رجل واحد خلف رئيس الجمهورية، والتأكيد على دعم فلسطين، موضحا أن موقف الأمين العام للأمم المتحدة مميز للغاية والذي طالب بضرورة فتح المعابر ودخول المعونات الإنسانية.

واستكمل، أن مصر لا تعول على مجلس الأمن بشكل كبير خاصة أن أمريكا تستخدم حق الفيتو لصالح إسرائيل دائما ألا أنه يجب على الأمم المتحدة أن يكون لها دورًا مميزًا في هذه القضية، موضحا أن مساندة الأمم المتحدة للقضية الفلسطينية ضد الجانب الإسرائيلي أمر هام جدا في الفترة المقبلة.