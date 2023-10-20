المصريين الأحرار بأسوان يخرج في تظاهرة شعبية لدعم القيادة السياسية

في جمعة مناصرة الشعب الفلسطيني اليوم شاركت أمانة حزب المصريين الأحرار بأسوان بقيادة الدكتور أحمد غلاب محمد امين الحزب بأسوان في المظاهرات والمسيرات التي تعبر عن غضب الشعب الاسواني من القصف والحرب اللا إنسانية ضد الشعب الفلسطيني.

وقال الدكتور أحمد غلاب أمين الحزب بأسوان أنه شارك في التظاهرة أعضاء الحزب بأسوان وقيادات جامعية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وذلك للتنديد بالقضية الفلسطينية المحتلة وتوجيه رسالة الي شعوب العالم وقادته أن الشعب المصري يعلن الدعم الكامل للقيادة السياسية في اتخاذ كافة القرارات التي تضمن الحفاظ علي الأمن القومي واستقرار وحماية وسلامة أرض مصرنا الحبيبة.



كما رفع أعضاء الحزب لافتات تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لإتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الأمن القومي المصري.