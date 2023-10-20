مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني يطالب المجتمع الدولي بسرعة إدخال المساعدات لغزة

شارك النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، فى مظاهرات أمام النصب التذكارى بمدينة نصر لدعم الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة ودعم قرارات الرئيس السيسى للدفاع عن الأمن القومى المصرى ورفض تصفية القضية الفلسطينية.

وأعلن فتحي، خلال بيان صحفي، تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة لاتخاذ في كل ما يتخذونه من خطوات لتأمين الأمن القومي المصري، موضحا أنه شارك فى هذه المظاهرات لتفويض الرئيس السيسي بحماية الأمن القومي المصري من أي مخاطر وتحديات حالية ومحتملة على حدودنا الشرقية، وحماية سيناء من مخطط تحويلها إلى مسرح حرب وعمليات عسكرية، بالإضافة إلى حماية الفلسطينيين ببقائهم على أرضهم "فلا أرض بلا شعب"، وحماية القضية الفلسطينية من الاندثار إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصر والأردن.

وأوضح مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن مصر ستظل دائماً ما تقف إلى جوار أبناء الشعب الفلسطينى وحقهم المشروع فى التسوية العادلة والشاملة لقضيتهم العادلة من أجل استقرار منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى تمارس ضد الشعب الفلسطينى الشقيق جميع الاعتداءات التى تخالف المواثيق والقوانين الدولية، كما أن هذه الدعوات هى تهجير قصرى للفلسطينيين ولا يجب السكوت عن تلك الأفعال والجرائم الوحشية.

ودعي النائب أحمد فتحي، بجميع المؤسسات الدولة بالضعط على الكيان الصهيوني للاسراع فى عملية دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى الشعب الفلسطينين، مشيدا بالجهود المصرية التي تحرص على فتح ممر آمن ودخول كافة المساعدات من دول العالم عبر مطار العريش إلى غزة.